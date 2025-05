De grootste moslimorganisatie van Canada is verontwaardigd over een wetsvoorstel dat door de regering van Quebec is ingediend en dat hoofddoeken zou verbieden voor ondersteunend personeel en studenten op scholen.

Wetsvoorstel 94, dat donderdag werd ingediend, zou niet alleen leraren treffen, zoals nu het geval is onder de bestaande seculariteitswet, maar ook ondersteunend personeel, vrijwilligers en studenten.

Het verbod geldt niet alleen voor de hoofddoek, maar ook voor gezichtsbedekkingen. Volgens de toelichting moeten moslimmeisjes "hun gezicht onbedekt houden wanneer zij zich op het terrein van een school bevinden."

Dezelfde regel geldt voor moslimouders die hun kinderen van school ophalen.

"In Quebec hebben we de keuze gemaakt dat staat en religie gescheiden zijn," zei minister van Onderwijs Bernard Drainville, zoals gerapporteerd door CBC News. "En vandaag zeggen we dat openbare scholen gescheiden zijn van religie."

Maar de Nationale Raad van Canadese Moslims (NCCM), die al bij het Hooggerechtshof de oorspronkelijke wet aanvecht die religieuze symbolen voor leraren verbiedt, stelt dat het nieuwe wetsvoorstel opnieuw hun rechten schendt en moslims die een hoofddoek dragen oneerlijk behandelt.

"Deze hernieuwde aanval op de fundamentele rechten van onze gemeenschap is slechts een van de vele recente acties die deze historisch impopulaire regering heeft ondernomen om hun peilingen op te krikken door de rechten van islamitische Canadezen aan te vallen", aldus de NCCM in een bericht op sociale media.

"Dit is de belangrijkste strijd voor burgerrechten in ons leven."

Uitbreiding van het verbod

Het wetsvoorstel breidt de bepalingen van Wetsvoorstel 21 uit, dat bepaalde openbare sectoren verbiedt religieuze symbolen te dragen.

"We vechten Wetsvoorstel 21 aan bij het Hooggerechtshof van Canada samen met onze partners van de CCLA," aldus de NCCM.

Het verbod, bedoeld om de staat van religie te scheiden, verbiedt ook christelijke kruisen, joodse keppeltjes en sikhtulbanden.

Het nieuwe wetsvoorstel volgt op meldingen van problemen met vermeende overtredingen van de huidige seculariteitswet op 17 scholen in Quebec.

Wetsvoorstel 94 vereist ook dat leraren jaarlijks worden geëvalueerd en stelt dat werknemers op Franstalige scholen uitsluitend Frans mogen spreken met studenten en personeel. Frans is de officiële taal in Quebec.