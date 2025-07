Australië heeft een “dramatische toename” gezien in anti-moslim incidenten sinds 7 oktober 2023, het begin van de Israëlische oorlog tegen Gaza, waarbij vrouwen en meisjes onevenredig vaak het doelwit zijn, meldde de lokale omroep SBS News maandag.

Het rapport citeerde Nora Amath, uitvoerend directeur van het Islamophobia Register Australia, die aangaf dat vrouwen en meisjes ongeveer 75 procent van de slachtoffers uitmaken, terwijl de meeste daders niet-moslim mannen zijn.

Amath erkende dat geopolitieke gebeurtenissen een katalysator kunnen zijn voor islamofobie in Australië, maar dat ze niet de enige factor zijn die hieraan bijdragen.

“Politieke retoriek is erg belangrijk voor de vraag of we een stijging of een daling zien in het aantal incidenten dat bij ons wordt gemeld.

We hebben het over duizenden en duizenden incidenten... Voor veel moslimvrouwen die een hoofddoek dragen, voelt een incident van islamofobie als een integraal onderdeel van wat het betekent om moslim te zijn hier in Australië,” zei ze.

In maart bracht een rapport over islamofobie in Australië aan het licht dat er een sterke toename was in aanvallen, misbruik en bedreigingen op basis van meldingen bij het Islamophobia Register tussen januari 2023 en november 2024.

Onderzoekers van de Monash en Deakin Universiteiten analyseerden meer dan 600 persoonlijke en online incidenten, waarbij bleek dat moslimvrouwen in overweldigende mate de slachtoffers waren.

Minstens 59.821 Palestijnen zijn omgekomen in de genocidale oorlog van Israël tegen Gaza sinds oktober 2023.

Het Israëlische leger hervatte zijn aanvallen op Gaza op 18 maart en heeft sindsdien 8.657 mensen gedood en 32.810 anderen verwond, waarmee een staakt-het-vuren en een gevangenenruil met Hamas, die in januari van kracht werd, werd verbroken.

In november vorig jaar heeft het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de enclave.