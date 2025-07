Nederland is het zevende land geworden dat de extreemrechtse Israëlische ministers van Financiën, Bezalel Smotrich, en Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, de toegang tot het land ontzegt. Volgens Nederlandse mediaberichten zijn ze tot persona non grata verklaard vanwege hun oproepen tot "etnische zuivering" in Gaza.

In antwoord op een parlementaire vraag rechtvaardigde de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Caspar Veldkamp, het verbod maandagavond. Hij verklaarde dat de twee Israëlische ministers "herhaaldelijk hebben aangezet tot geweld tegen de Palestijnse bevolking, consequent hebben gepleit voor de uitbreiding van illegale nederzettingen en hebben opgeroepen tot etnische zuivering in de Gazastrook."

De Nederlandse regering liet in een maandag gepubliceerde brief ook weten dat ze de Israëlische ambassadeur zal ontbieden om de "onhoudbare en onverdedigbare" situatie in Gaza aan de kaak te stellen.

Premier Dick Schoof verklaarde dat zijn regering "overweegt nationale maatregelen te nemen" tegen Israël en bereid is om de opschorting van Israëls deelname aan het Horizon-onderzoeksprogramma van de EU te steunen als Brussel vaststelt dat Israël humanitaire hulp aan Gaza belemmert.

In provocerende uitspraken heeft Ben-Gvir opgeroepen tot een "volledige belegering" en het blokkeren van hulp, terwijl hij verklaarde dat "er geen onschuldige burgers in Gaza zijn." Smotrich heeft gepleit voor de herbezetting van Gaza en het verminderen van de Palestijnse bevolking, waarbij hij stelde dat Israël "niet bang moet zijn voor het woord bezetting."

Hun retoriek is breed veroordeeld als aanzet tot geweld en genocide. In totaal hebben zeven landen Smotrich en Ben-Gvir de toegang tot hun grondgebied ontzegd vanwege hun rol in het aanzetten tot geweld tegen Palestijnen en het bevorderen van illegale Joodse nederzettingen in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.

Nederland en Slovenië zijn de enige twee EU-lidstaten die dit hebben gedaan. Daarnaast hebben het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Noorwegen beide Israëlische ministers de toegang ontzegd.

Israël legt al 18 jaar een blokkade op aan Gaza. Sinds maart zijn echter alle grensovergangen gesloten, waardoor de meeste hulpkonvooien worden geblokkeerd terwijl het Israëlische leger de Palestijnen bombardeert en doodt.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds oktober 2023 minstens 147 mensen gestorven van de honger, waaronder 88 kinderen.

Israël heeft sinds oktober 2023 bijna 60.000 Palestijnen gedood, waarvan de meeste vrouwen en kinderen in Gaza.

In november vorig jaar heeft het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de belegerde Palestijnse enclave.