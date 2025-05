Australië heeft Oekraïne verzekerd dat een gepensioneerde vloot van Abrams-tanks 'onderweg' is naar het door oorlog verscheurde land om te helpen Rusland terug te dringen, zo meldde de Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Tijdens een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy in Rome op zondag, verklaarde de Australische premier Anthony Albanese dat zijn land 'alles doet wat we kunnen' om druk uit te oefenen op Rusland.

De regering-Albanese beloofde vorig jaar een vloot van gepensioneerde tanks aan Oekraïne te schenken, maar deze bleven in Australië vastzitten. Volgens ABC ligt dit deels aan weerstand vanuit de VS, wat de overdracht vertraagde.

Amerikaanse functionarissen blijven achter de schermen gefrustreerd over Australië's beslissing om de tanks aan Oekraïne te schenken, zelfs nu de voertuigen eindelijk aan hun lange zeereis naar het slagveld beginnen.

“Vorig jaar, nog voordat Donald Trump terugkwam als president, waarschuwden we de Australiërs dat het sturen van deze Abrams tanks ingewikkeld zou zijn, en als ze uiteindelijk op het slagveld komen, zullen de Oekraïners ze moeilijk kunnen onderhouden,” vertelde een Amerikaanse functionaris aan ABC, sprekend op voorwaarde van anonimiteit.

De laatste gesprekken tussen Albanese en Zelenskyy richtten zich op hoe Australië de druk op Rusland maximaal kan opvoeren.

‘Druk op Rusland’

Australië heeft ongeveer $ 962 miljoen aan steun aan Oekraïne geleverd. Albanese weigerde details te geven aan journalisten over het leveringsschema van de tanks, omdat dit de oorlogsinspanningen van Oekraïne zou kunnen ondermijnen.

Zelenskyy bedankte Albanese voor het nieuws over de tanks en prees de inspanningen van Australië om Oekraïne te helpen weerstand te bieden tegen Russische agressie.

Australië heeft al ongeveer 1400 Russische individuen en entiteiten gesanctioneerd, maar Zelenskyy suggereerde dat hij graag nog meer actie vanuit Canberra zou zien.

Albanese gaf aan dat hij daarvoor openstaat en zei dat Australië 'zal blijven kijken naar wat we kunnen doen om druk op Rusland uit te oefenen.'

Albanese reageerde ook voorzichtig op een oproep van de Europese Unie om de defensiesamenwerking te verdiepen, nadat Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, een nieuw veiligheidspartnerschap met Australië had voorgesteld.

Na een ontmoeting in Rome met Von der Leyen zei hij dat Australië 'zeker geïnteresseerd' is in het idee, maar dat het zich momenteel nog in een 'zeer vroeg stadium' bevindt.