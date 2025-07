Starlink heeft zijn internetdienst gelanceerd in Sri Lanka, bevestigde Elon Musk, de CEO van het bedrijf, woensdag.

“Starlink nu beschikbaar in Sri Lanka!” zei Musk op X.

Vorige maand lanceerde het bedrijf zijn diensten in Bangladesh.

In maart van dit jaar verleende Pakistan ook een tijdelijke No Objection Certificate (NOC) aan Starlink om in Pakistan te opereren.

Eerder dit jaar sloten twee Indiase telecomgiganten, Bharti Airtel en Reliance Jio, overeenkomsten met SpaceX om Starlink-internetdiensten naar India te brengen.

Starlink, een divisie van het Amerikaanse bedrijf SpaceX van miljardair Elon Musk, heeft zijn wereldwijde aanwezigheid snel uitgebreid en is nu actief in meer dan 125 landen en gebieden.

Het bedrijf biedt internetverbinding in afgelegen of onderbediende gebieden met behulp van een constellatie van satellieten in een lage baan om de aarde.