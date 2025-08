De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde dat de Verenigde Staten zeer weinig handel drijven met India en dat Rusland en de VS bijna geen zaken met elkaar doen.

“Het kan me niet schelen wat India met Rusland doet”, zei hij donderdag in een bericht op Truth Social, en voegde eraan toe: “Ze mogen hun doodlopende economieën samen ten onder laten gaan, wat mij betreft.”

In een eerder bericht op Truth Social op woensdag sprak Trump over de handel tussen India en Rusland toen hij aankondigde dat de VS vanaf vrijdag een tarief van 25 procent zouden opleggen op goederen die uit India worden geïmporteerd.

Als reactie op het eerdere bericht verklaarde de Indiase regering dat zij de gevolgen van Trumps aankondigingen aan het bestuderen was en vastbesloten bleef om een eerlijke handelsdeal te bereiken.

Trump zei dat India altijd het overgrote deel van hun militaire uitrusting en energie van Rusland heeft gekocht, wat volgens hem "niet goed" was.