Terwijl VN-experts en demonstranten aandringen op een wapenembargo tegen Israël vanwege het militaire geweld in Gaza en de Westelijke Jordaanoever, blijft een gecoördineerde Europese maatregel voorlopig uit. Ondanks de groeiende internationale druk blijft de Europese Unie verdeeld over de vraag of en hoe de militaire steun aan Israël moet worden ingeperkt.

De oproep tot een embargo komt voort uit zorgen over de rol van Europese wapens in wat door critici als genocidaal geweld wordt omschreven. Volgens hen zou een exportverbod Israël kunnen dwingen zijn militaire operaties stop te zetten. Maar of een dergelijk embargo werkelijk impact zou hebben, is allerminst zeker.

Symbolische stappen, structurele aarzeling

Slovenië was eind vorige week het eerste EU-land dat formeel stopte met het verstrekken van wapenexportvergunningen aan Israël. Een principiële beslissing, maar met beperkte praktische gevolgen, aangezien Slovenië nauwelijks militair materieel aan Israël levert. Andere landen, zoals Nederland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en België, hebben hun leveringen opgeschort of beperkt, maar vermijden een algeheel verbod.

Duitsland is binnen Europa veruit de grootste leverancier van wapens aan Israël en verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de Israëlische wapenimport vanuit Europa. Daarmee steekt het land met kop en schouders boven de rest uit. Duitse exporten omvatten munitie, wapensystemen, radar- en communicatieapparatuur, maar ook volledige marineschepen en torpedo’s. Na de Hamas-aanvallen op 7 oktober 2023 keurde Berlijn zelfs 1000 procent meer exportvergunningen goed dan het jaar ervoor.

Duitsland onder druk, maar geen koerswijziging

Ondanks toenemende publieke en politieke kritiek op Israëls optreden in Gaza, blijft een fundamentele wijziging in het Duitse exportbeleid uit. Tijdens een recent bezoek aan Israël hield de Duitse minister van Buitenlandse Zaken vast aan de bestaande afspraken. Binnen de Bondsdag groeit de weerstand: zo pleit de regeringspartij SPD voor een stopzetting van de export, maar coalitiepartner CDU/CSU verzet zich fel.