Terwijl VN-experts en demonstranten aandringen op een wapenembargo tegen Israël vanwege het militaire geweld in Gaza en de Westelijke Jordaanoever, blijft een gecoördineerde Europese maatregel voorlopig uit. Ondanks de groeiende internationale druk blijft de Europese Unie verdeeld over de vraag of en hoe de militaire steun aan Israël moet worden ingeperkt.
De oproep tot een embargo komt voort uit zorgen over de rol van Europese wapens in wat door critici als genocidaal geweld wordt omschreven. Volgens hen zou een exportverbod Israël kunnen dwingen zijn militaire operaties stop te zetten. Maar of een dergelijk embargo werkelijk impact zou hebben, is allerminst zeker.
Symbolische stappen, structurele aarzeling
Slovenië was eind vorige week het eerste EU-land dat formeel stopte met het verstrekken van wapenexportvergunningen aan Israël. Een principiële beslissing, maar met beperkte praktische gevolgen, aangezien Slovenië nauwelijks militair materieel aan Israël levert. Andere landen, zoals Nederland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en België, hebben hun leveringen opgeschort of beperkt, maar vermijden een algeheel verbod.
Duitsland is binnen Europa veruit de grootste leverancier van wapens aan Israël en verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de Israëlische wapenimport vanuit Europa. Daarmee steekt het land met kop en schouders boven de rest uit. Duitse exporten omvatten munitie, wapensystemen, radar- en communicatieapparatuur, maar ook volledige marineschepen en torpedo’s. Na de Hamas-aanvallen op 7 oktober 2023 keurde Berlijn zelfs 1000 procent meer exportvergunningen goed dan het jaar ervoor.
Duitsland onder druk, maar geen koerswijziging
Ondanks toenemende publieke en politieke kritiek op Israëls optreden in Gaza, blijft een fundamentele wijziging in het Duitse exportbeleid uit. Tijdens een recent bezoek aan Israël hield de Duitse minister van Buitenlandse Zaken vast aan de bestaande afspraken. Binnen de Bondsdag groeit de weerstand: zo pleit de regeringspartij SPD voor een stopzetting van de export, maar coalitiepartner CDU/CSU verzet zich fel.
De historische verantwoordelijkheid van Duitsland ten opzichte van Israël weegt zwaar. Een volledig exportverbod zou volgens critici het signaal afgeven dat Duitsland zijn bondgenoot laat vallen – een risico dat veel politici niet willen nemen. Het beperken van specifieke leveringen lijkt op dit moment het maximaal haalbare compromis.
Europese afhankelijkheid als rem op sancties
Daarnaast speelt een strategisch belang: verschillende Europese landen zijn zelf afhankelijk van Israëlische wapentechnologie. Nederland heeft bijvoorbeeld raketartillerie besteld en bekijkt mogelijkheden voor de aanschaf van luchtafweersystemen en drones. Een exportboycot van Israël richting Europa zou daardoor ook de Europese herbewapening kunnen hinderen.
Toch is er ook een andere kant. Volgens wapenexpert Pieter Wezeman van het Zweedse vredesonderzoeksinstituut SIPRI, zou een Europees embargo op onderdelen die in de Israëlische wapenindustrie worden gebruikt, wel degelijk pijn kunnen doen. “Israël maakt veel wapens zelf, maar de precieze afhankelijkheid van Europese onderdelen blijft onduidelijk. Een embargo op dat niveau zou in elk geval druk kunnen uitoefenen.”
Europese spagaat tussen principes en belangen
Het debat rond een wapenembargo legt een fundamenteel spanningsveld bloot: Europese landen bevinden zich in een spagaat tussen ethische verantwoordelijkheid, strategische belangen en politieke druk. Waar de publieke opinie en internationale instellingen aandringen op sancties, spelen nationale veiligheidsbelangen en diplomatieke overwegingen een remmende rol.
Voorlopig lijkt een gemeenschappelijk Europees standpunt ver weg. De vraag blijft of individuele landen de stap durven zetten om daadwerkelijk druk uit te oefenen – en welke prijs ze bereid zijn daarvoor te betalen.