De Britse minister van Buitenlandse Zaken, David Lammy, heeft tijdens een persconferentie in Ankara de belangrijke regionale rol van Turkije geprezen na gesprekken met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan.

Lammy benadrukte maandag de nauwe diplomatieke relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Turkije, gebaseerd op regelmatige dialoog, strategische afstemming en diepe culturele banden.

"In de twaalf maanden dat ik in functie ben, is er geen maand voorbijgegaan waarin ik niet minstens één keer, vaak meermaals, minister Hakan Fidan heb ontmoet of gesproken," zei hij, waarmee hij de kracht en frequentie van de samenwerking tussen het VK en Turkije onderstreepte.

Lammy wees op de naar schatting vijf miljoen Britse staatsburgers die dit jaar naar Turkije zullen reizen en de aanwezigheid van Turks sprekende gemeenschappen in het VK als bewijs van de blijvende banden tussen de bevolkingen.

Hij benadrukte de lopende onderhandelingen over een nieuw vrijhandelsakkoord, voortbouwend op de jaarlijkse handel van £28 miljard (€38,4 miljard).

“Het feit dat de Turkse industrie en bedrijven samenwerken, vaak gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, is een bewijs van die sterke zakelijke relatie,” voegde hij eraan toe.

De rol van Turkije in Oekraïne, Gaza en Syrië

Lammy prees de inspanningen van Turkije om vrede te bemiddelen en de Russische agressie in Oekraïne tegen te gaan. Hij wees op Ankara's werk om de Zwarte Zee-regio te stabiliseren en een langverwacht staakt-het-vuren na te streven.

“Ik ben enorm dankbaar voor het werk dat Turkije heeft verricht om te proberen vrede te sluiten… en om een einde te maken aan het enorme verlies van mensenlevens,” zei hij, verwijzend naar de voortdurende tol onder Oekraïense burgers en het Russische leger.

Over Gaza benadrukte Lammy de gedeelde bezorgdheid van beide landen over de humanitaire crisis en herhaalde hij een sterke toewijding aan een tweestatenoplossing. Hij bevestigde ook dat Syrië een onderwerp van discussie was en sprak zijn waardering uit voor de samenwerking van Türkiye op het gebied van regionale veiligheid.

“We hebben zo'n nauwe werkrelatie, en ik denk dat u in de komende maanden meer gezamenlijke inspanningen zult zien tussen het Verenigd Koninkrijk en Turkije in dit zeer moeilijke, uitdagende geopolitieke moment,” zei hij.