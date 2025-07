De Europese Unie prees maandag de inspanningen van Armenië om stabiliteit in de Zuidelijke Kaukasus te bevorderen, waaronder de normalisatie met Turkije en een historische vredesovereenkomst met Azerbeidzjan.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en voorzitter van de Europese Raad Antonio Costa ontmoetten de Armeense premier Nikol Pashinyan in Brussel om regionale ontwikkelingen te bespreken en de EU-Armenië-relaties te verdiepen.

Von der Leyen verwelkomde het concept-vredesverdrag van Armenië met Azerbeidzjan en noemde het “een seismisch moment” in de geschiedenis van de regio. “Het brengt decennia van vijandigheid tot een einde. Ik hoop dat het verdrag zo snel mogelijk kan worden ondertekend,” zei ze.

Pashinyan herhaalde Jerevans inzet voor democratische hervormingen en nauwere integratie met de EU.

“We werken aan een diepere en bredere samenwerking met Armenië, en we willen onze relatie verder ontwikkelen,” voegde Costa toe.

In een gezamenlijke verklaring bevestigden de EU-leiders hun steun voor de soevereiniteit, territoriale integriteit en democratische koers van Armenië.

Ze verwelkomden recente vooruitgang op het gebied van visumliberalisatie en benadrukten de nieuwe wetgeving van Armenië die het Europese integratieproces van het land in gang zet.

De leiders spraken hun steun uit voor de integratie van Armenië in regionale infrastructuur- en economische initiatieven, met name die verbonden zijn met de Zwarte Zee.

Ontwikkelingsstrategie

Brussel herhaalde zijn inzet voor de ontwikkeling op langetermijn van Armenië door middel van verhoogde financiële en technische hulp.

Onder de Global Gateway-strategie worden EU-investeringen in Armenië geschat op 2,9 miljard dollar.

Het Resilience and Growth Plan van 317 miljoen dollar, aangekondigd in april, verhoogt ook de EU-financiering met 50 procent om hervormingen en investeringen in belangrijke sectoren te ondersteunen.

Regionale connectiviteit was een ander belangrijk onderwerp, waarbij de EU haar steun bevestigde voor Armenië’s Crossroads of Peace-initiatief – een voorgesteld infrastructuurnetwerk gericht op het openen van regionale handelsroutes, inclusief met Turkije en Azerbeidzjan.

Ook veiligheidssamenwerking stond hoog op de agenda, waaronder de lancering van nieuwe EU-Armenië Veiligheids- en Defensieconsultaties, wat wijst op de groeiende rol van Brussel in de Zuidelijke Kaukasus nu de traditionele Russische invloed afneemt.

De EU-leiders zeiden dat de bijeenkomst “een belangrijke stap” markeerde in het bevorderen van de relaties en keken uit naar verdere vooruitgang tijdens de komende EU-Armenië Partnerschapsraad dit najaar.

Het bezoek van Pashinyan volgt op een recente reis van EU-buitenlandchef Kaja Kallas naar Jerevan, waar beide partijen hun streven naar sterkere samenwerking en duurzame regionale vrede herhaalden.