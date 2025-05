Enkele uren na een reeks storingen waardoor X onbereikbaar was voor duizenden gebruikers, beweerde Elon Musk dat het sociale mediaplatform het doelwit was van een “massale cyberaanval.”

“We worden elke dag aangevallen, maar dit was uitgevoerd met veel middelen,” verklaarde Musk in een bericht op maandag. “Ofwel is er een grote, gecoördineerde groep bij betrokken en/of een land. We zijn het aan traceren …”

Klachten over storingen piekten op maandag om 6 uur 's ochtends Eastern Time en opnieuw om 10 uur, waarbij meer dan 40.000 gebruikers meldden geen toegang te hebben tot het platform, volgens de trackingwebsite Downdetector.com.

Een aanhoudende storing die minstens een uur duurde, begon om 12 uur 's middags, met de zwaarste storingen langs de kusten van de Verenigde Staten.

Downdetector.com meldde dat 56 procent van de problemen werd gerapporteerd voor de X-app, terwijl 33 procent betrekking had op de website.

In maart 2023 ondervond het sociale mediaplatform, dat toen nog bekend stond als Twitter, meer dan een uur lang technische problemen. Links werkten niet, sommige gebruikers konden niet inloggen en afbeeldingen werden niet geladen voor anderen.