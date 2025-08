De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde Canada donderdag vroeg dat een handelsakkoord "erg moeilijk" zou worden nadat Ottawa zijn steun had uitgesproken voor Palestijnse staatshervorming.

“Wauw! Canada heeft zojuist aangekondigd dat het staatshervorming voor Palestina steunt. Dat zal het erg moeilijk maken om een handelsakkoord met hen te sluiten. Oh, Canada!!!,” schreef Trump op Truth Social.

De opmerkingen van Trump volgden op de aankondiging van de Canadese premier Mark Carney op woensdag dat het land Palestina als staat zou erkennen in september, gezien de "onverdraaglijke" humanitaire situatie in Gaza.

"Canada is van plan de staat Palestina te erkennen tijdens de 80e zitting van de Algemene Vergadering van de VN in september 2025," zei Carney tijdens een persconferentie in Ottawa na het voorzitten van een virtuele kabinetsvergadering.