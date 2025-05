De Europese Unie (EU) heeft forse boetes opgelegd aan de Amerikaanse techgiganten Apple en Meta. Dit markeert de eerste handhavingsacties onder de onlangs ingevoerde Digital Markets Act.

Deze historische stap geeft aan dat de EU een strengere houding aanneemt ten aanzien van de dominantie van grote technologiebedrijven in de digitale economie. Apple kreeg een boete van €500 miljoen ($570 miljoen) omdat het app-ontwikkelaars verhinderde gebruikers door te verwijzen naar goedkopere opties voor aankopen buiten het App Store-ecosysteem.

Meta kreeg een boete van €200 miljoen ($226 miljoen) voor het verplichten van Instagram- en Facebook-gebruikers om te kiezen tussen het zien van gerichte advertenties of betalen om deze te vermijden. De EU beschouwde deze praktijk als dwingend en in strijd met de keuzevrijheid van gebruikers.

De Digital Markets Act, die eerder dit jaar van kracht werd, heeft als doel de keuzevrijheid van consumenten te vergroten en een gelijk speelveld te creëren in de digitale economie van de EU door de marktmacht van zogenoemde 'poortwachter'-bedrijven in te perken.

De boetes, die aanvankelijk in maart werden verwacht, werden naar verluidt vertraagd door oplopende handelsspanningen met de VS onder president Donald Trump. Ondanks de vertraging heeft Brussel doorgezet en een duidelijk signaal afgegeven over zijn toewijding aan digitale regelgeving.

Apple bekritiseerde de beslissing en beschuldigde de EU ervan het bedrijf 'oneerlijk te viseren'. "We hebben honderden duizenden uren aan engineering besteed en tientallen aanpassingen gedaan om aan deze wet te voldoen," verklaarde de iPhone-maker in een reactie.

Meta uitte eveneens kritiek. Joel Kaplan, Chief Global Affairs Officer, stelde dat de EU "probeert succesvolle Amerikaanse bedrijven te benadelen, terwijl Chinese en Europese bedrijven onder andere standaarden mogen opereren".

De boetes zullen waarschijnlijk de spanningen tussen de EU en Silicon Valley doen oplopen, aangezien regelgevers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan worstelen met de vraag hoe ze de macht van 's werelds grootste technologiebedrijven kunnen beteugelen.