Een Duitse rechtbank start dinsdag met het proces tegen twee vermoedelijke spionen voor China, waarvan één werkte als assistent van de extreemrechtse politicus Maximilian Krah.
De Duitse staatsburger, gedeeltelijk geïdentificeerd als Jian G., zou sinds 2002 voor de Chinese inlichtingendiensten hebben gewerkt, ook tijdens zijn functie als assistent van het AfD-Europarlementslid Krah tussen 2019 en 2024.
Jian G. wordt door aanklagers in Dresden beschuldigd van het doorspelen van informatie over debatten en beslissingen in het Europees Parlement, evenals enkele documenten die als zeer gevoelig worden beschouwd.
Daarnaast wordt hij ervan verdacht de contactpersoon te zijn geweest voor een tweede vermeende spion, de Chinese staatsburger Yaqi X., die beschuldigd wordt van spionage binnen de Duitse wapenindustrie.
Jian G. wordt ook verdacht van het verzamelen van inlichtingen over prominente AfD-politici en het bespioneren van Chinese dissidenten in Duitsland. Dit omvatte het zich voordoen als tegenstander van de Chinese regering op sociale media om contacten te leggen binnen de oppositiebeweging.
De tweede verdachte, Yaqi X., werkte bij een bedrijf dat logistieke diensten verleende aan de luchthaven van Leipzig en wordt ervan beschuldigd Jian G. te hebben geholpen bij het verkrijgen van informatie over vluchten en passagiers.
De informatie die zij doorgaf, richtte zich op vluchten die defensiemateriaal vervoerden en 'personen met banden met een Duits wapenbedrijf'.
Volgens Duitse mediaberichten richtte zij zich met name op wapenreus Rheinmetall, dat betrokken is bij de productie van Leopard-tanks en Leipzig Airport gebruikt voor vrachtvluchten.
Beide verdachten zitten sinds hun arrestatie vorig jaar in hechtenis.
Het proces kan bijzonder gênant zijn voor de AfD als de informatie die Jian G. over de partij heeft verzameld openbaar wordt.
‘Hype’ tegen China
Toen de Duitse autoriteiten vorig jaar de assistent van een extreemrechts Europarlementslid arresteerden, verklaarde Peking dat de arrestaties en aanklachten in Duitsland en Groot-Brittannië tegen mensen die beschuldigd worden van spionage voor China bedoeld waren om het land in diskrediet te brengen.
‘Berichten over zogenaamde spionageactiviteiten van China in Europa zijn allemaal opgeblazen en bedoeld om China te belasteren en te onderdrukken,’ zei de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Wang Wenbin, destijds tegen journalisten.
‘We zijn sterk tegen deze hype en roepen de betrokken partijen op te stoppen met het verspreiden van valse informatie over de zogenaamde Chinese spionagedreiging, en te stoppen met politieke manipulatie en kwaadwillige laster tegen China,’ voegde hij eraan toe.
AfD 'machtsstrijd'
Volgens het weekblad Der Spiegel hebben onderzoekers aantekeningen in beslag genomen die Jian G. bijhield van gesprekken met Krah en andere AfD-politici, waarin zij de privélevens van partijleider Alice Weidel en vermeende machtsstrijd met haar collega Tino Chrupalla bespraken.
Krah ontkende tegenover het tijdschrift ooit dergelijke zaken met Jian G. te hebben besproken.
Krah was de lijsttrekker van de AfD bij de Europese verkiezingen van vorig jaar, maar werd uitgesloten van de delegatie na opmerkingen waarin hij de misdaden van de beruchte SS van de nazi's bagatelliseerde.
Hij werd echter weer verwelkomd binnen de AfD voor de Duitse parlementsverkiezingen van dit jaar en zit nu als een van de parlementsleden van de partij in de Bundestag.
Het proces zal naar verwachting duren tot eind september en Krah zelf is opgeroepen om als getuige te verschijnen.
Krah wordt ook onderzocht door aanklagers in Dresden op verdenking van witwassen en corruptie tijdens zijn tijd als lid van het Europees Parlement.
Volgens Der Spiegel ontving hij tussen 2019 en 2023 meer dan 50.000 euro aan betalingen van bedrijven die banden hebben met Jian G.
Krah ontkent alle wangedrag en zegt dat de beschuldigingen tegen hem "politiek gemotiveerd" zijn.