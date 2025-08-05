Een Duitse rechtbank start dinsdag met het proces tegen twee vermoedelijke spionen voor China, waarvan één werkte als assistent van de extreemrechtse politicus Maximilian Krah.

De Duitse staatsburger, gedeeltelijk geïdentificeerd als Jian G., zou sinds 2002 voor de Chinese inlichtingendiensten hebben gewerkt, ook tijdens zijn functie als assistent van het AfD-Europarlementslid Krah tussen 2019 en 2024.

Jian G. wordt door aanklagers in Dresden beschuldigd van het doorspelen van informatie over debatten en beslissingen in het Europees Parlement, evenals enkele documenten die als zeer gevoelig worden beschouwd.

Daarnaast wordt hij ervan verdacht de contactpersoon te zijn geweest voor een tweede vermeende spion, de Chinese staatsburger Yaqi X., die beschuldigd wordt van spionage binnen de Duitse wapenindustrie.

Jian G. wordt ook verdacht van het verzamelen van inlichtingen over prominente AfD-politici en het bespioneren van Chinese dissidenten in Duitsland. Dit omvatte het zich voordoen als tegenstander van de Chinese regering op sociale media om contacten te leggen binnen de oppositiebeweging.

De tweede verdachte, Yaqi X., werkte bij een bedrijf dat logistieke diensten verleende aan de luchthaven van Leipzig en wordt ervan beschuldigd Jian G. te hebben geholpen bij het verkrijgen van informatie over vluchten en passagiers.

De informatie die zij doorgaf, richtte zich op vluchten die defensiemateriaal vervoerden en 'personen met banden met een Duits wapenbedrijf'.

Volgens Duitse mediaberichten richtte zij zich met name op wapenreus Rheinmetall, dat betrokken is bij de productie van Leopard-tanks en Leipzig Airport gebruikt voor vrachtvluchten.

Beide verdachten zitten sinds hun arrestatie vorig jaar in hechtenis.

Het proces kan bijzonder gênant zijn voor de AfD als de informatie die Jian G. over de partij heeft verzameld openbaar wordt.

‘Hype’ tegen China