De Spaanse regering heeft maandag een stad opgedragen een verbod op religieuze vieringen in gemeentelijke sportfaciliteiten in te trekken. Dit verbod werd door critici gezien als een maatregel om langdurige islamitische festiviteiten te blokkeren.

De gemeenteraad van Jumilla, gelegen in de zuidoostelijke regio Murcia, keurde het verbod vorige week goed met steun van de conservatieve Volkspartij (PP). Zij verklaarden dat het verbod bedoeld was om de 'traditionele waarden' van het gebied te bevorderen en te behouden.

De extreemrechtse partij Vox had deze maatregel geëist in ruil voor hun steun aan de gemeentelijke begroting van de PP-burgemeester.

De nationale regering van Spanje veroordeelde het verbod snel. Minister van Inclusie en Migratie, Elma Sainz, noemde het een 'racistische motie'.

Minister van Territoriaal Beleid, Ángel Víctor Torres, kondigde maandag op X aan dat de centrale regering de gemeenteraad van Jumilla formeel had opgedragen het verbod in te trekken. Hij stelde dat het verbod in strijd is met de grondwet.