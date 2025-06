Het vermogen groeide vorig jaar buitengewoon snel in de Verenigde Staten, waar meer dan 379.000 mensen nieuwe dollar-miljonairs werden, meer dan 1.000 per dag, zo blijkt uit een rapport.

Het nettovermogen van particulieren steeg wereldwijd met 4,6%, en met meer dan 11% in de Amerika's, gedreven door een stabiele Amerikaanse dollar en positieve financiële markten, aldus het 2025 Global Wealth Report van UBS. De Verenigde Staten waren in 2024 goed voor bijna 40% van de wereldwijde miljonairs.

In 2023 leidden Europa, het Midden-Oosten en Afrika een herstel in het wereldwijde vermogen na een daling in 2022.

Groot-China - gedefinieerd in het rapport als het vasteland van China, Hongkong en Taiwan - stond vorig jaar bovenaan voor individuen met een nettovermogen tussen $100.000 en $1 miljoen, goed voor 28,2%, gevolgd door West-Europa met 25,4% en Noord-Amerika met 20,9%.

De meerderheid van de mensen wereldwijd bleef echter onder die drempel, met meer dan 80% van de volwassenen in de UBS-steekproef met een nettovermogen van minder dan $100.000.

In totaal had ongeveer 1,6% een nettovermogen van $1 miljoen of meer, aldus het rapport.

De Zwitserse bank voorspelt dat het gemiddelde vermogen per volwassene in de komende vijf jaar verder zal groeien, aangevoerd door de Verenigde Staten en, in mindere mate, Groot-China.