Verschillende Amerikaanse steden maakten zich op voor protesten tegen de grootschalige immigratierazzia's van president Donald Trump, terwijl delen van Los Angeles, de op een na grootste stad van het land, de nacht doorbrachten onder een avondklok in een poging om vijf dagen van onrust te bedwingen.

De politie van Los Angeles meldde dat er 'massale arrestaties' plaatsvonden terwijl mensen zich verzamelden in de straten van het centrum na het ingaan van een avondklok.

"Meerdere groepen blijven samenkomen op 1st St tussen Spring en Alameda" binnen het aangewezen avondklokgebied in het centrum, schreef de politie van Los Angeles dinsdagavond op X.

"Deze groepen worden aangepakt en massale arrestaties worden uitgevoerd. De avondklok is van kracht."

De arrestaties volgen op de invoering van een strikte avondklok—van 20.00 uur tot 6.00 uur—na meerdere dagen van demonstraties die werden aangewakkerd door escalerende federale immigratierazzia's.

Burgemeester Karen Bass, die verwees naar zorgen over vandalisme, plunderingen en geweld, riep woensdagochtend de lokale noodtoestand uit en stelde de avondklok in om de orde in het centrum te herstellen.

‘Een bedreiging voor de democratie’

De publieke woede barstte voor het eerst los op vrijdag, toen federale agenten werkplekrazzia's uitvoerden die leidden tot de arrestatie van tientallen werknemers in Los Angeles.

De protesten namen in het weekend toe, waarbij demonstranten grote snelwegen blokkeerden, voertuigen in brand staken en slaags raakten met de politie. De politie reageerde met traangas, rubberen kogels en flitsgranaten.

De razzia's maken deel uit van Trumps harde immigratiebeleid, dat volgens Democraten en immigratie-activisten gezinnen willekeurig uit elkaar haalt.

De Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, Kristi Noem, beloofde maandag meer operaties uit te voeren om vermoedelijke immigratie-overtreders op te pakken. Functionarissen van Trump hebben de protesten als wetteloos bestempeld en de schuld gegeven aan Democratische staats- en lokale overheden die ongedocumenteerde immigranten beschermen met zogenaamde 'sanctuary cities'.

De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, noemde de federale inzet van militaire troepen in Los Angeles "een bedreiging voor de democratie" en een "illegale" overreactie op de protesten die werden veroorzaakt door immigratiehandhaving. Hij waarschuwde dat het gebruik van mariniers en de Nationale Garde door president Trump neerkomt op het militariseren van civiele ruimtes en het ondermijnen van democratische normen.

Ondanks de vroege onrust merkten lokale functionarissen op dat de demonstraties van maandag grotendeels vreedzaam verliepen. Duizenden mensen verzamelden zich buiten het stadhuis, terwijl honderden anderen protesteerden buiten een federaal complex waar een detentiecentrum is gevestigd waar naar verluidt enkele van de gearresteerde immigranten worden vastgehouden.

De demonstraties zijn voornamelijk geconcentreerd in het centrum van Los Angeles, een stad met bijna 4 miljoen inwoners.

Organisatoren zeggen dat de protesten zullen doorgaan totdat de gevangenen worden vrijgelaten en de federale overheid verdere immigratierazzia's stopt.