Een nieuw corruptieschandaal heeft het Europees Parlement opgeschrikt nadat de politie meerdere invallen heeft gedaan in België en Portugal. Hierbij zijn verschillende verdachten aangehouden in het kader van een onderzoek naar corruptie die vermomd was als lobbyactiviteiten.

Geen van de ondervraagde personen op donderdag was een EU-parlementariër, aldus een politiebron aan AFP.

Transparantie-activisten, die EU-parlementariërs ervan beschuldigen hervormingen tegen te houden, riepen het parlement op om de nieuwste beschuldigingen onmiddellijk te onderzoeken.

De Belgische krant Le Soir en de onderzoekswebsite Follow the Money (FTM) meldden dat het onderzoek verband houdt met de Chinese technologiegigant Huawei en diens activiteiten in Brussel sinds 2021. Huawei heeft niet direct gereageerd op het verzoek om commentaar van AFP.

Het Belgische federaal parket verklaarde dat meerdere personen zijn ondervraagd vanwege hun "vermeende betrokkenheid bij actieve corruptie binnen het Europees Parlement, evenals voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse documenten".

Het parket gaf geen details over de betrokken personen of bedrijven, terwijl de Belgische politie niet bevestigde noch ontkende dat Huawei betrokken was.

Volgens de aanklagers werd de vermeende corruptie door een "criminele organisatie" "regelmatig en zeer discreet" uitgevoerd vanaf 2021 tot op heden en nam het "verschillende vormen" aan.

Deze omvatten "vergoedingen voor het innemen van politieke standpunten of buitensporige geschenken zoals maaltijden, reiskosten of regelmatige uitnodigingen voor voetbalwedstrijden" als onderdeel van een poging om "puur commerciële privébelangen" te bevorderen in politieke beslissingen.

Steekpenningen

De vermeende steekpenningen werden verborgen als conferentiekosten en betaald aan verschillende tussenpersonen, aldus het parket. Er wordt ook onderzocht of er sprake is van witwaspraktijken.

Ongeveer 100 politieagenten namen deel aan de operatie waarbij in totaal 21 huiszoekingen werden uitgevoerd in België en Portugal, voegde het parket toe.

De krant Le Soir meldde dat de Portugese zoekactie gericht was op een bedrijf via welke vermoedelijk overboekingen zijn gedaan naar een of meer EU-parlementariërs.

Centraal in de vermeende corruptie staat een voormalig parlementair assistent die in dienst was als directeur publieke zaken van Huawei voor de EU, aldus Belgische media.

Huawei is de afgelopen jaren vaker onder de loep genomen door de EU.

Volgens Le Soir heeft de politie "meerdere lobbyisten" in hechtenis genomen en zij zouden voor een rechter verschijnen voor verhoor.