Robert Francis Prevost, de eerste paus afkomstig uit de Verenigde Staten, heeft een geschiedenis van missionair werk in Peru en een scherp inzicht in de interne werking van de Kerk.

De nieuwe Leo XIV, geboren in Chicago, werd door zijn voorganger Franciscus aangesteld om leiding te geven aan de machtige Dicasterie voor Bisschoppen, die de paus adviseert over nieuwe bisschopsbenoemingen.

Dit teken van vertrouwen van Franciscus weerspiegelt Prevosts toewijding als missionaris in Peru aan de 'periferieën' — over het hoofd geziene gebieden ver van Rome die door Franciscus worden geprioriteerd — en zijn reputatie als bruggenbouwer en gematigde figuur binnen de Curie.

De 69-jarige emeritus-aartsbisschop van Chiclayo, Peru, werd in 2023 door Franciscus tot kardinaal benoemd, nadat hij was aangesteld als prefect van de dicasterie, een van de belangrijkste afdelingen van het Vaticaan — een functie die hem in contact bracht met alle sleutelspelers binnen de Kerk.

Vaticaan-kenners gaven Prevost de grootste kans onder de Amerikaanse kardinalen om paus te worden, gezien zijn pastorale instelling, wereldwijde visie en vermogen om de centrale bureaucratie te navigeren.

De Italiaanse krant La Repubblica noemde hem 'de minst Amerikaanse van de Amerikanen' vanwege zijn zachte en bedachtzame aanpak.

Zijn sterke basis in het canoniek recht wordt ook gezien als geruststellend voor meer conservatieve kardinalen die een grotere focus op theologie wensen.

'We kunnen niet terugkeren'

Na het overlijden van Franciscus zei Prevost dat er 'nog zoveel te doen is' in het werk van de Kerk.

"We kunnen niet stoppen, we kunnen niet terugkeren. We moeten zien hoe de Heilige Geest wil dat de Kerk vandaag en morgen is, want de wereld van vandaag, waarin de Kerk leeft, is niet dezelfde als die van tien of twintig jaar geleden," vertelde hij vorige maand aan Vatican News.

"De boodschap is altijd dezelfde: verkondig Jezus Christus, verkondig het Evangelie, maar de manier om de mensen van vandaag, jongeren, de armen, politici te bereiken, is anders," voegde hij eraan toe.

Geboren op 14 september 1955 in Chicago, ging Prevost als novice naar een klein seminarie van de Orde van Sint-Augustinus in St. Louis, voordat hij afstudeerde aan de Villanova Universiteit in Philadelphia, een Augustijnse instelling, met een graad in wiskunde.

Na in 1982 een master in godgeleerdheid te hebben behaald aan de Catholic Theological Union in Chicago en een doctoraat in het canoniek recht in Rome, sloot de polyglot zich in 1985 aan bij de Augustijnen in Peru voor de eerste van zijn tienjarige missies in dat land.

Terugkerend naar Chicago in 1999, werd hij benoemd tot provinciaal prior van de Augustijnen in het Amerikaanse Midwesten en later tot prior-generaal van de orde wereldwijd.

Maar hij keerde in 2014 terug naar Peru toen Franciscus hem benoemde tot apostolisch administrator van het bisdom Chiclayo in het noorden van het land.

Bijna tien jaar later, in 2023, werd Prevost benoemd tot hoofd van de dicasterie, na het aftreden van de Canadese kardinaal Marc Ouellet, die werd beschuldigd van seksueel misbruik van een vrouw en om leeftijdsredenen terugtrad.

Het Vaticaan liet de zaak tegen Ouellet later vallen wegens onvoldoende bewijs.

Prevost is ook voorzitter van de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika.