Goud overschrijdt voor eerst in geschiedenis grens van $ 3000 per ounce

Centrale banken kochten in 2024 voor het derde jaar op rij meer dan 1000 ton goud op, en in het laatste kwartaal van 2024 - toen de verkiezingswinst van de Amerikaanse president Trump de markten in beroering bracht - steeg de aankoop met 54 procent op jaarbasis, volgens de World Gold Council.