De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy heeft aangekondigd dat Kiev de productie van drones en raketten opvoert en "symmetrisch" zal reageren op Russische aanvallen.

“Op de agenda stonden het plannen van onze acties, de bereidheid om te reageren op Russische aanvallen en het nemen van preventieve maatregelen”, zei Zelenskyy dinsdag na een uitgebreide vergadering met militaire topfunctionarissen, waarbij hij benadrukte dat Oekraïne de binnenlandse productie van onbemande en langeafstandscapaciteiten zal uitbreiden.

Hij voegde eraan toe dat er nieuwe overeenkomsten met Europese landen in voorbereiding zijn "om investeringen in Oekraïense productie aan te trekken," met name voor onbemande systemen en langeafstandswapens om de frontlinie van Oekraïne te versterken.

"Het vooruitzicht is om symmetrisch te reageren op alle Russische dreigingen," zei Zelenskyy. "Zij in Rusland moeten de gevolgen voelen van wat ze Oekraïne aandoen. En dat zullen ze."

Rusland onderschept Oekraïense drones

De Russische luchtverdediging heeft in een periode van drie uur 112 Oekraïense drones vernietigd of onderschept, waarvan de meeste boven centrale of zuidelijke regio's, meldde het Russische Ministerie van Defensie woensdagochtend.

De burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, verklaarde dat zes Oekraïense drones werden afgeslagen terwijl ze op weg waren naar de Russische hoofdstad. Onderzoeksteams waren bezig met het analyseren van brokstukken op de grond, voegde hij eraan toe.

Rusland zei ook dat zijn massale luchtaanvallen op Oekraïne in de afgelopen dagen een “reactie” waren op de escalerende Oekraïense droneaanvallen op zijn eigen burgers, en beschuldigde Kiev ervan dat het probeerde de vredesinspanningen te “verstoren”.

Moskou, dat voorstellen van Kiev en zijn westerse bondgenoten voor een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren van 30 dagen heeft afgewezen, heeft tussen eind vrijdag en begin maandag honderden drones op Oekraïne afgevuurd.