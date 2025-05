De Verenigde Staten overwegen om 10.000 troepen terug te trekken uit Oost-Europa, zo meldde NBC News. Sommige analisten vrezen dat deze stap Rusland zou kunnen aanmoedigen.

Ongeveer 20.000 extra troepen werden in 2022 naar de regio gestuurd onder voormalig president Joe Biden, als versterking van de oostelijke flank van de NAVO na de Russische invasie van Oekraïne.

NBC meldde dinsdag, op basis van zes Amerikaanse en Europese functionarissen, dat er gesprekken plaatsvinden over het halveren van deze inzet, met name gericht op het verminderen van troepen in Roemenië en Polen.

President Donald Trump zet zich in voor een snelle beëindiging van de meer dan drie jaar durende oorlog in Oekraïne sinds zijn aantreden, maar heeft tot nu toe geen doorbraak bereikt.

Hij heeft herhaaldelijk kritiek geuit op de NAVO en erop aangedrongen dat Europa meer verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen defensie door de militaire uitgaven te verhogen en het voortouw te nemen in het bewapenen van Oekraïne.

Elke terugtrekking van Amerikaanse troepen zou de “'bereidheid van president Vladimir Poetin vergroten om zich op verschillende manieren te bemoeien met het hele spectrum in Europa”, vertelde Seth Jones van het Centrum voor Strategische en Internationale Studies aan NBC.

Momenteel zijn er ongeveer 100.000 Amerikaanse troepen gestationeerd in Europa, waarvan 65.000 permanent op het continent zijn gevestigd. De rest bestaat uit roterend personeel en versterkingen.