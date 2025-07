De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verklaarde donderdag dat zijn land klaar is om alle clusters van onderhandelingen met de Europese Unie te openen onder het Deense voorzitterschap van de Raad van de EU. Hij riep op tot een oplossing voor het veto van Hongarije, dat de vooruitgang van Oekraïne richting lidmaatschap van de EU belemmert.

Zelensky deed deze uitspraken na een ontmoeting met Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Antonio Costa, voorzitter van de Europese Raad, tijdens de Oekraïne Herstelconferentie in Rome.

“Ik bedankte hen voor het nieuwe steunpakket ter waarde van meer dan €2 miljard. De oprichting van het Europees vlaggenschip voor de wederopbouw van Oekraïne is ook belangrijk. Dit fonds zal helpen om meer investeringen naar Oekraïne aan te trekken,” zei hij.

Hij voegde eraan toe dat de Europese integratie van Oekraïne een topprioriteit blijft en benadrukte dat “er een oplossing moet worden gevonden om het Hongaarse veto te overwinnen.”

De Hongaarse premier Viktor Orban heeft zich sterk uitgesproken tegen de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de EU en waarschuwde dat het integreren van een land in oorlog een ernstige bedreiging zou vormen voor de stabiliteit van de Unie.

Zelensky voerde ook afzonderlijke bilaterale gesprekken met de leiders van Duitsland, Finland, Polen en Bulgarije.

Na zijn overleg met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz sprak Zelenskyy zijn dank uit voor de militaire steun van Berlijn, met name op het gebied van luchtverdedigingssystemen.

“Ik informeerde Friedrich over de laatste Russische aanvallen en sprak over onze onderscheppingsdrones, die al tientallen ‘Shaheds’ in één aanval neerhalen,” zei hij op X.

Hij verwelkomde de bereidheid van Duitsland om te helpen bij het opschalen van de productie van drones en benadrukte de invloedrijke rol van Duitsland in het ondersteunen van het pad naar toetreding van Oekraïne.

“Duitsland is precies het land dat het gewicht en de autoriteit heeft om onze weg naar de EU vrij te maken,” zei hij.

Zelensky ontmoette ook de Finse premier Petteri Orpo en bedankte hem voor Finland’s consequente steun en de sterke aanwezigheid van Finse bedrijven op het herstelplatform.

Hij benadrukte de urgentie van het vergroten van Oekraïne’s droneproductie en gezamenlijke ondernemingen om Russische-Iraanse droneaanvallen tegen te gaan.

In zijn gesprekken met de Bulgaarse premier Rosen Zhelyazkov zei Zelensky dat ze overeenkwamen om de samenwerking in de energiesector te verdiepen, met name op het gebied van energiezekerheid.

Hij bedankte Bulgarije ook voor de steun aan Oekraïne’s EU-pad en deelname aan de “Coalition of the Willing.”

Zelensky ontmoette daarnaast de Poolse premier Donald Tusk en bedankte hem voor Polen’s defensiehulp, deelname aan de conferentie en deelname aan het European Flagship Fund.

Hij zei dat Oekraïne geïnteresseerd is in samenwerking met Polen binnen het SAFE-programma en gezamenlijke wapenproductie.

Hij benadrukte ook het belang van Polen als een “belangrijk logistiek en doorvoercentrum voor internationale hulp.”

Eerder op de dag nam Zelensky deel aan een bijeenkomst van de Coalition of the Willing, waaraan 32 vertegenwoordigers van staten, regeringen en organisaties deelnamen.

Voor het eerst namen ook Amerikaanse functionarissen zoals generaal Keith Kellogg en senatoren Lindsey Graham en Richard Blumenthal deel.

“Het is belangrijk dat het format van de Coalition of the Willing werkt – werkt voor langdurige veiligheid en voor bescherming tegen Russische aanvallen op dit moment,” zei Zelensky.