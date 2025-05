De voorzitter van de Soevereine Raad van Soedan, Abdel Fattah al Burhan, is aangekomen in het presidentiële paleis in de hoofdstad en heeft verklaard dat Khartoem "vrij" is na de verdrijving van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF).

"Het is voorbij... Khartoem is vrij," zei al Burhan, die ook de bevelhebber van het leger is, woensdag in het presidentiële paleis, omringd door tientallen soldaten, kort nadat het leger de luchthaven van Khartoem had heroverd.

Eerder op woensdag meldde het officiële platform van de regering van de staat Khartoem op Facebook dat Khartoem vrij is van de RSF.

De aankomst van al Burhan markeert de eerste keer dat zijn helikopter in Khartoem is geland sinds het uitbreken van de burgeroorlog bijna twee jaar geleden.

Het leger kondigde vrijdag aan dat het de controle over het presidentiële paleis had herwonnen, terwijl de RSF het verlies bagatelliseerde en volhield dat dit geen nederlaag betekende.

RSF 'niet ingestort'

Ondertussen verwierp Basha Tabiq, een adviseur van de commandant van de RSF, de beweringen dat het leger een overwinning had behaald in Khartoem en benadrukte dat de paramilitaire groep intact blijft.

Tabiq schreef op X dat de paramilitaire troepen niet "zijn ingestort" en "dat ook nooit zullen doen," eraan toevoegend dat het leger geen "overwinning" heeft behaald op hun strijders in Khartoem.

Hij voegde er later aan toe dat "om militaire strategische redenen de leiding heeft besloten onze troepen te herpositioneren in Omdurman vanwege verschillende logistieke en operationele factoren."

Na de overname van Khartoem door de RSF hebben de Soedanese autoriteiten de tijdelijke hoofdstad verplaatst naar Port Soedan aan de kust van de Rode Zee.

In de afgelopen dagen heeft het leger ook de controle herwonnen over belangrijke overheids- en particuliere gebouwen in het centrum van Khartoem en het al-Muqrin district.

Het territoriale controlegebied van de RSF is de afgelopen weken snel gekrompen, waarbij het leger gebieden in Khartoem, Al Jazira, White Nile, Noord-Kordofan, Sennar en Blue Nile-staten heeft heroverd.

Het leger en de RSF voeren sinds medio april 2023 een oorlog die volgens de VN en lokale autoriteiten meer dan 20.000 slachtoffers heeft geëist en 14 miljoen mensen heeft ontheemd.

Onderzoek van Amerikaanse universiteiten schat het dodental echter op ongeveer 130.000.

De internationale gemeenschap en de VN hebben opgeroepen tot een einde aan de oorlog en waarschuwen voor een dreigende humanitaire ramp, aangezien miljoenen mensen worden geconfronteerd met hongersnood en de dood door voedseltekorten. Het conflict heeft zich verspreid naar 13 van de 18 staten van Soedan.