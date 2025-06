Rusland is al enkele dagen bereid om de lichamen van Oekraïense oorlogsslachtoffers over te dragen. Koelwagens met de eerste lichamen staan geparkeerd nabij de grens, maar Kiev bespreekt nog steeds de details, aldus het Kremlin op dinsdag.

Tijdens gesprekken in Istanbul op 2 juni kwamen beide partijen overeen om de lichamen van gesneuvelde soldaten te repatriëren. Ook werd een akkoord bereikt over de uitwisseling van krijgsgevangenen, een proces dat maandag van start ging.

Rusland heeft gezegd dat het bereid is de lichamen van meer dan 6000 Oekraïense soldaten over te dragen en eender welke lichamen van Russische soldaten te ontvangen die Kiev kan teruggeven.

Maar Kremlin-adviseur Vladimir Medinski verklaarde zaterdag dat de Russische delegatie op het afgesproken uitwisselingspunt verscheen met de lichamen van 1212 Oekraïense soldaten, terwijl er niemand van Oekraïense zijde aanwezig was om deze in ontvangst te nemen.

Oekraïense functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de uitwisselingen reageerden zaterdag niet op een verzoek om commentaar.

Gevraagd naar de kwestie op dinsdag, zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov dat Rusland bereid blijft de lichamen terug te geven en in gesprek is met Kiev over het onderwerp. Hij gaf echter aan nog niet te weten hoeveel lichamen van Russische soldaten Oekraïne klaar heeft om terug te sturen.

“Er is nog geen definitieve overeenstemming. Er is contact; aantallen worden vergeleken. Zodra er een definitieve overeenstemming is, hopen we dat deze uitwisseling zal plaatsvinden,” aldus Peskov.

“Er is hier één onbetwistbaar feit, namelijk dat we al enkele dagen klaarstaan aan de grens met de genoemde trailers om de overdracht aan de Oekraïense zijde te realiseren. Dit is een feit dat iedereen ziet en weet.”

Russische staatsmedia hebben beelden uitgezonden van lange witte koelwagens met daarin de lichamen, die in afzonderlijke witte zakken zijn verzegeld en geparkeerd staan nabij de grens.

De Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy heeft Moskou ervan beschuldigd “een soort vuil politiek en informatiespel” te spelen rond deze kwestie en de ruimere gevangenenruil.