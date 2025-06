Elon Musk, de rijkste persoon ter wereld en voormalig adviseur van Donald Trump, heeft aangegeven spijt te hebben van enkele van zijn recente kritiekpunten op de Amerikaanse president na hun publieke ruzie vorige week.

"Ik heb spijt van sommige van mijn berichten over president @realDonaldTrump van vorige week. Ze gingen te ver," schreef Musk woensdag op zijn sociale mediaplatform X.

Musk's uiting van spijt kwam slechts enkele dagen nadat Trump de techmiljardair had bedreigd met "ernstige gevolgen" als hij Republikeinen zou straffen die hadden gestemd voor een controversieel wetsvoorstel over overheidsuitgaven.

Hun verhitte ruzie — grotendeels uitgevochten op sociale media en gevolgd door een geboeid publiek sinds afgelopen donderdag — werd aangewakkerd door Musks scherpe kritiek op Trump's zogenoemde "grote, prachtige" uitgavenwet, die momenteel in het Congres wordt besproken.

Sommige wetgevers die tegen het wetsvoorstel waren, hadden Musk, een van de grootste financiële donateurs van de Republikeinse Partij tijdens de presidentsverkiezingen van vorig jaar, opgeroepen om de voorverkiezingen te financieren tegen Republikeinen die voor de wetgeving hadden gestemd.

“Hij zal daar zeer ernstige gevolgen van ondervinden als hij dat doet”, zei Trump, die Musk ook “respectloos” noemde, zaterdag tegen NBC News, zonder te specificeren wat die gevolgen zouden zijn.

Trump voegde eraan toe dat hij "geen" behoefte heeft om zijn relatie met de in Zuid-Afrika geboren Tesla- en SpaceX-topman te herstellen en dat hij "geen intentie heeft om met hem te spreken."

In zijn bericht op woensdag specificeerde Musk niet welke van zijn kritiekpunten op Trump "te ver" waren gegaan.

‘Uitgavenwet’-crisis

De voormalige bondgenoten leken ongeveer twee weken geleden op vriendschappelijke wijze afscheid te hebben genomen, waarbij Trump Musk een lovend afscheid gaf toen deze laatste zijn kostenbesparende rol bij het zogenoemde Department of Government Efficiency (DOGE) verliet.

Maar hun relatie barstte binnen enkele dagen toen Musk het wetsvoorstel omschreef als een "gruweldaad" die, als het door het Congres wordt aangenomen, Trumps tweede ambtstermijn zou kunnen definiëren. Trump sloeg terug op Musks opmerkingen in een tirade in het Oval Office, waarna de ruzie explodeerde en Washington verbijsterd achterliet.

"Kijk, Elon en ik hadden een geweldige relatie. Ik weet niet of dat nog zo is. Ik was verrast," vertelde Trump aan verslaggevers.

Musk, die Trumps grootste donor was voor zijn campagne van 2024, bracht ook de kwestie van de verkiezingsoverwinning van de Republikeinen ter sprake.

“Zonder mij zou Trump de verkiezingen hebben verloren, zouden de Democraten de controle over het Huis hebben en zouden de Republikeinen met 51 tegen 49 in de Senaat zitten”, schreef hij, en voegde eraan toe: “Wat een ondankbaarheid.”

Trump zei later op zijn Truth Social-platform dat het schrappen van miljarden dollars aan subsidies en contracten voor Musks bedrijven de "gemakkelijkste manier" zou zijn om de Amerikaanse overheid geld te besparen. Amerikaanse media hebben de waarde van de contracten geschat op 18 miljard dollar.

Gezien de reële politieke en economische risico's van hun ruzie, leken beiden vrijdag een stap terug te doen. Trump zei tegen verslaggevers: “Ik wens hem alleen maar het beste”, en Musk reageerde op X: “Ik ook.”

Verwijderen berichten over Epstein-beschuldigingen

Trump had zaterdag met NBC gesproken nadat Musk een van de explosieve beschuldigingen had verwijderd die hij tijdens hun ruzie had geuit, waarin hij de president in verband bracht met de in diskrediet geraakte financier Jeffrey Epstein.

Musk had beweerd dat de Republikeinse president voorkomt in niet-vrijgegeven overheidsdocumenten over voormalige medewerkers van Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde terwijl hij werd beschuldigd van seksuele uitbuiting.

Trump werd genoemd in een schat aan getuigenverklaringen en verklaringen in verband met Epstein die begin 2024 door een rechter in New York werden vrijgegeven. De president is in deze zaak niet beschuldigd van enig vergrijp.

"Tijd om de echt grote bom te laten vallen: (Trump) staat in de Epstein-dossiers," postte Musk op X. "Dat is de echte reden waarom ze niet openbaar zijn gemaakt."

Musk onthulde niet over welke dossiers hij het had en bood geen bewijs voor zijn bewering. Hij leek die tweets zaterdagochtend te hebben verwijderd.