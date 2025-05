Duitsland heeft officieel zijn ambassade in Syrië heropend, aldus een bron van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een klein diplomatiek team is nu actief in Damascus.

Minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock gaf donderdag opdracht tot de heropening van de missie, die in 2012 was gesloten tijdens de Syrische burgeroorlog. Dit gebeurde ongeveer drie maanden na de val van het regime van al-Assad.

Consulaire zaken en visumaanvragen worden nog steeds afgehandeld vanuit de Libanese hoofdstad Beiroet, deels vanwege de veiligheidssituatie in Syrië, aldus de bron.

"Na de omverwerping van dictator Assad heeft Duitsland zijn steun toegezegd aan het Syrische volk op hun weg naar een stabielere toekomst," verklaarde de bron.

Diplomatieke contacten opbouwen

"Duitsland heeft een groot belang bij een stabiel Syrië. We kunnen beter bijdragen aan de moeilijke taak van stabilisatie ter plaatse," aldus de bron van het ministerie.

De aanwezigheid ter plaatse stelt Duitsland in staat om "belangrijke diplomatieke contacten op te bouwen en onder andere te pleiten voor een inclusief politiek transitieproces dat rekening houdt met de belangen van alle bevolkingsgroepen".

"Met onze diplomaten ter plaatse kunnen we nu ook weer belangrijk werk verrichten met het maatschappelijk middenveld. En we kunnen direct en onmiddellijk reageren op ernstige negatieve ontwikkelingen," voegde de bron eraan toe.