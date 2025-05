Het Pakistaanse leger heeft verklaard dat het in de nacht twaalf Indiase drones heeft neergeschoten en beschuldigt New Delhi van herhaalde schendingen van het luchtruim in een ‘openlijke daad van agressie’.

Militair woordvoerder generaal-majoor Ahmed Sharif Chaudhry verklaarde donderdag dat de Israëlisch gemaakte Harop drones op verschillende locaties zijn neergehaald, waaronder nabij grote stedelijke centra zoals Karachi en Lahore.

Hij voegde eraan toe dat een burger om het leven is gekomen in het district Ghotki in de zuidelijke provincie Sindh.

India heeft in het afgelopen decennium militaire uitrusting ter waarde van $ 2,9 miljard uit Israël geïmporteerd, waaronder radars, bewakings- en gevechtsdrones, en raketten.

“Puin wordt verzameld op alle plaatsen waar de inslag heeft plaatsgevonden”, vertelde de Pakistaanse militaire woordvoerder aan verslaggevers tijdens een persconferentie.

Alle 12 Heron drones van Israëlische makelij “werden neergeschoten door Pakistaanse strijdkrachten in Lahore, Karachi, Rawalpindi, Bahawalpur, Attock, Ghotki, Gujranwala, Chakwal en andere steden,” voegde hij eraan toe.

Het leger zei ook dat India doorgaat met het lanceren van drone-invasies na recente grensoverschrijdende aanvallen, maar verklaarde dat Pakistan “ze één voor één aanvalt en neutraliseert”.

“India betaalt een hoge prijs en zal dat blijven doen voor deze openlijke agressie,” aldus Sharif.

Het leger bevestigde niet of de drone-invasies hebben geleid tot slachtoffers of schade aan infrastructuur, maar gaf aan dat verdere updates zullen volgen na onderzoek van het wrak.