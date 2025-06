De Russische president Vladimir Poetin heeft verklaard dat de Iraanse samenleving zich verenigt rond het leiderschap van het land. Hij voegde eraan toe dat de ondergrondse faciliteiten voor uraniumverrijking van Iran intact zijn gebleven ondanks ongekende Israëlische aanvallen.

Poetin sprak woensdag, terwijl Trump de wereld in onzekerheid liet over de vraag of de VS zich zouden aansluiten bij Israël's bombardementen op Iraanse 'nucleaire en raketinstallaties'. Ondertussen verlieten inwoners van de Iraanse hoofdstad massaal de stad op de zesde dag van de luchtaanvallen.

Poetin benadrukte dat alle partijen naar manieren moeten zoeken om de vijandelijkheden te beëindigen, op een manier die zowel het recht van Iran op vreedzame nucleaire energie als de onvoorwaardelijke veiligheid van Israël waarborgt.

Gevraagd naar de opmerkingen van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die suggereerde dat het omverwerpen van de Iraanse regering een gevolg zou kunnen zijn van Israëlische militaire aanvallen, en de eis van de Amerikaanse president Donald Trump voor de 'onvoorwaardelijke overgave' van Iran, zei Poetin dat men altijd moet overwegen of het hoofddoel wordt bereikt voordat men iets begint.

"We zien dat er vandaag in Iran, ondanks de complexiteit van de interne politieke processen, een consolidatie van de samenleving plaatsvindt rond het politieke leiderschap van het land," zei Poetin tegen hoofdredacteuren van nieuwsagentschappen in de noordelijke Russische stad Sint-Petersburg.

Poetin verklaarde dat hij persoonlijk contact had gehad met Trump en Netanyahu en dat hij Moskou's ideeën over het oplossen van het conflict had overgebracht.

Hij benadrukte dat de ondergrondse uraniumverrijking faciliteiten van Iran nog steeds intact zijn.

"Deze ondergrondse fabrieken bestaan, er is niets mee gebeurd," zei Poetin, eraan toevoegend dat alle partijen naar een oplossing moeten zoeken die de belangen van zowel Iran als Israël waarborgt.

"Het lijkt mij dat het voor iedereen juist zou zijn om naar manieren te zoeken om de vijandelijkheden te beëindigen en manieren te vinden waarop alle partijen in dit conflict tot een overeenkomst kunnen komen," zei Poetin. "Naar mijn mening kan zo'n oplossing in het algemeen worden gevonden."

Iran zoekt geen militaire steun van Rusland

Poetin verklaarde ook dat Iran geen militaire steun van Moskou zoekt.

"Iran vraagt ons niet om enige militaire hulp," zei Poetin.

"Zelfs toen we in het verleden aanboden om gezamenlijk luchtafweersystemen te ontwikkelen, was er weinig interesse van de Iraanse kant," voegde hij eraan toe.

Poetin zei dat er opties zijn om de belangen van Iran te waarborgen en de zorgen aan Israëlische zijde te verlichten, en dat deze aan partners zijn gepresenteerd.

Hij voegde eraan toe dat Rusland en Iran een contract hebben ondertekend voor de bouw van twee nieuwe nucleaire eenheden bij de kerncentrale van Bushehr.

"Het werk is aan de gang, onze specialisten zijn ter plaatse — meer dan 200 mensen. We hebben met de Israëlische leiding afgesproken dat hun veiligheid gewaarborgd zal worden," voegde hij eraan toe.

De Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov verklaarde woensdag dat Moskou de Verenigde Staten waarschuwt om Iran niet aan te vallen, omdat dit het Midden-Oosten radicaal zou destabiliseren.

Een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde ook dat Israëlische aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten het risico op een nucleaire ramp met zich meebrengen.