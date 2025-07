Zestien Israëlische soldaten hebben sinds het begin van 2025 zelfmoord gepleegd, waarmee het totale aantal zelfmoorden in het leger op 54 komt sinds het begin van de genocide in Gaza in oktober 2023, aldus de Israëlische publieke omroep KAN.

Volgens het rapport omvatten de recentste cijfers acht actieve soldaten, zeven reservisten en één beroepsmilitair. In 2024 stierven 21 soldaten door zelfmoord, terwijl dat aantal in 2023 op 17 lag.

De omroep merkte een duidelijke stijging op in het aantal zelfmoorden onder reservisten, die in groten getale zijn ingezet in Gaza voor de Israëlische grondinvasie.

Daarnaast zijn bijna 3770 soldaten gediagnosticeerd met posttraumatische stressstoornis (PTSS), meldde KAN.

Van de 19.000 soldaten die gewond zijn geraakt sinds het begin van het geweld, ervaren ongeveer 10.000 van hen psychologische klachten en ontvangen ze zorg via de revalidatieafdeling van het Ministerie van Defensie, voegde de omroep toe.

Het Israëlische leger organiseert workshops om psychologische veerkracht te bevorderen en verwijst gevechtsveteranen door naar militaire psychologen in een poging om wat functionarissen een "zorgwekkend fenomeen" noemen, aan te pakken.

Eerder op de dag meldde de krant Yedioth Ahronoth, onder verwijzing naar een militaire verklaring, dat reservist Ariel Meir Taman zondagavond dood werd aangetroffen in zijn huis in het zuiden van Israël.

Een militair onderzoek is geopend om de doodsoorzaak vast te stellen, aangezien wordt vermoed dat de soldaat zelfmoord heeft gepleegd, aldus de krant.

Volgens militaire gegevens zijn sinds het begin van het geweld in Gaza 895 Israëlische soldaten omgekomen en 6134 gewond geraakt. Het leger wordt in eigen land beschuldigd van het verbergen van hogere verliezen.

Israël heeft bijna 60.000 Palestijnen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen, tijdens de genocide in het belegerde Gaza.

Ongeveer 11.000 Palestijnen worden gevreesd begraven te liggen onder het puin van vernietigde huizen, volgens het officiële Palestijnse persbureau WAFA.

Experts stellen echter dat het werkelijke dodental aanzienlijk hoger ligt dan wat de autoriteiten in Gaza hebben gerapporteerd, en schatten dat het rond de 200.000 kan liggen.

In de loop van de genocide heeft Israël het grootste deel van de belegerde enclave in puin gelegd en vrijwel de gehele bevolking verdreven.

In november vorig jaar heeft het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de enclave.