Brandweerlieden in Iran hebben maandag hevige branden bestreden in de grootste commerciële haven van het land, twee dagen nadat een enorme explosie minstens 46 mensen het leven kostte, meldde de staatstelevisie.

De explosie vond zaterdag plaats in de Shahid Rajaee-haven in het zuiden van Iran, nabij de strategische Straat van Hormuz, een belangrijke waterweg waar een vijfde van de wereldwijde olieproductie doorheen stroomt.

“Het dodental van de brand in de Shahid Rajaee-haven is opgelopen tot 46,” meldde het officiële persbureau IRNA, dat Mehrdad Hassanzadeh citeerde, de directeur crisisbeheer van de provincie Hormozgan.

Ambtenaren hadden eerder gemeld dat meer dan 1.000 mensen gewond waren geraakt, maar volgens Hassanzadeh zijn de meesten inmiddels ontslagen na behandeling. Slechts “138 gewonden liggen nog in het ziekenhuis,” voegde hij eraan toe.

Zware, koolzwarte rook bleef opstijgen boven lage vlammen op een deel van de locatie, waarboven een blushelikopter vloog, zoals te zien was op beelden van de Iraanse Rode Halve Maan.

Het was niet meteen duidelijk wat de explosie veroorzaakte, maar het douanekantoor van de haven verklaarde dat het waarschijnlijk het gevolg was van een brand die uitbrak in het opslagdepot voor gevaarlijke en chemische materialen. De hoogste leider van Iran, Ali Khamenei, heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar het incident om vast te stellen of er sprake was van “nalatigheid of opzet”.

Mannen renden voor hun leven

CCTV-beelden op sociale media toonden aan dat het incident geleidelijk begon, met een kleine brand en oranje-bruine rook voordat een vuurbal ontstond. De beelden leken te laten zien dat de kleine brand begon tussen een paar containers die buiten tegenover een magazijn waren gestapeld.

Een kleine vorkheftruck reed langs het rokende gebied en mannen liepen in de buurt. Ongeveer één minuut en acht seconden nadat de kleine brand en rook zichtbaar waren, ontstond een vuurbal terwijl voertuigen in de buurt passeerden.

President Masoud Pezeshkian bezocht zondag ziekenhuizen waar gewonden werden behandeld in de nabijgelegen stad Bandar Abbas. Sinds de explosie hebben de autoriteiten alle scholen en kantoren in het gebied gesloten en bewoners opgeroepen om “tot nader order” binnen te blijven en beschermende maskers te gebruiken.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie, Reza Talaei-Nik, verklaarde later op de staatstelevisie dat “er geen geïmporteerde of geëxporteerde lading voor militair brandstof of militair gebruik in het gebied was”. Rusland heeft specialisten gestuurd om te helpen bij het bestrijden van de branden.

De autoriteiten hebben maandag uitgeroepen tot nationale rouwdag, terwijl zondag een driedaagse rouwperiode begon in de provincie Hormozgan, waar de haven is gelegen. De explosie vond plaats terwijl Iraanse en Amerikaanse delegaties in Oman bijeenkwamen voor hooggeplaatste gesprekken over het nucleaire programma van Teheran, waarbij beide partijen vooruitgang meldden.