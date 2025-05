De Palestijnse journalist Hassan Eslayeh werd gedood tijdens een Israëlische luchtaanval op het Nasser Medical Complex in Khan Younis, Gaza, op 12 mei. Hij was herstellende van verwondingen die hij had opgelopen tijdens een eerdere Israëlische aanval op 7 april, die gericht was op een mediatent op het terrein van het ziekenhuis en waarbij drie journalisten om het leven kwamen.