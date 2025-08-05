België gaat de komende zes jaar investeren in een grootschalige aankoop van 120mm-mortiergranaten. Dat heeft minister van Defensie Theo Francken (N-VA) maandag aangekondigd. De maatregel maakt deel uit van een bredere hervorming om de Belgische defensie weer geloofwaardig en operationeel robuust te maken.

De raamovereenkomst, die loopt van 2025 tot 2031, omvat onder meer de levering van 'High Explosive'-granaten, rookgranaten en oefenmunitie. Het contract heeft een geraamde waarde van 348 miljoen euro. Binnenkort wordt een openbare aanbesteding uitgeschreven om een leverancier aan te stellen.

Volgens minister Francken markeert de aankoop geen symbolisch moment, maar een fundamentele stap in de modernisering van het Belgisch leger. “De komst van de eerste mobiele GRIFFON MEPAC — een mortiersysteem voor nabije vuursteun — is een structurele modernisering van onze vuurkracht,” aldus Francken in een persbericht.