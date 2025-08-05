België gaat de komende zes jaar investeren in een grootschalige aankoop van 120mm-mortiergranaten. Dat heeft minister van Defensie Theo Francken (N-VA) maandag aangekondigd. De maatregel maakt deel uit van een bredere hervorming om de Belgische defensie weer geloofwaardig en operationeel robuust te maken.
De raamovereenkomst, die loopt van 2025 tot 2031, omvat onder meer de levering van 'High Explosive'-granaten, rookgranaten en oefenmunitie. Het contract heeft een geraamde waarde van 348 miljoen euro. Binnenkort wordt een openbare aanbesteding uitgeschreven om een leverancier aan te stellen.
Volgens minister Francken markeert de aankoop geen symbolisch moment, maar een fundamentele stap in de modernisering van het Belgisch leger. “De komst van de eerste mobiele GRIFFON MEPAC — een mortiersysteem voor nabije vuursteun — is een structurele modernisering van onze vuurkracht,” aldus Francken in een persbericht.
De investering kadert binnen het strategische samenwerkingsproject met Frankrijk, het zogeheten CaMo-programma, dat eind juli opnieuw werd gelanceerd. België en Frankrijk werken hierin samen op het vlak van defensiematerieel, maar ook doctrine, opleiding, training en logistieke integratie maken deel uit van het project.
“Dit gaat veel verder dan enkel materieel aankopen,” zegt Francken. “We willen onze troepen inzetten in Europese formaties, schouder aan schouder met onze bondgenoten, met identieke uitrusting en eenzelfde manier van opereren.”
Het einddoel is om tegen 2030 twee volledig operationele artilleriebatterijen op te bouwen die voldoen aan Europese standaarden en interoperabiliteit garanderen binnen NAVO-verband.