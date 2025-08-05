WERELD
2 min lezen
België investeert 348 miljoen euro in moderne mortieren als onderdeel van defensiehervorming
De raamovereenkomst, die loopt van 2025 tot 2031, omvat onder meer de levering van 'High Explosive'-granaten, rookgranaten en oefenmunitie.
België investeert 348 miljoen euro in moderne mortieren als onderdeel van defensiehervorming
ARCHIEFFOTO - België investeert 348 miljoen euro in moderne mortieren als onderdeel van defensiehervorming / AP
5 augustus 2025

België gaat de komende zes jaar investeren in een grootschalige aankoop van 120mm-mortiergranaten. Dat heeft minister van Defensie Theo Francken (N-VA) maandag aangekondigd. De maatregel maakt deel uit van een bredere hervorming om de Belgische defensie weer geloofwaardig en operationeel robuust te maken.

De raamovereenkomst, die loopt van 2025 tot 2031, omvat onder meer de levering van 'High Explosive'-granaten, rookgranaten en oefenmunitie. Het contract heeft een geraamde waarde van 348 miljoen euro. Binnenkort wordt een openbare aanbesteding uitgeschreven om een leverancier aan te stellen.

Volgens minister Francken markeert de aankoop geen symbolisch moment, maar een fundamentele stap in de modernisering van het Belgisch leger. “De komst van de eerste mobiele GRIFFON MEPAC — een mortiersysteem voor nabije vuursteun — is een structurele modernisering van onze vuurkracht,” aldus Francken in een persbericht.

recommended

De investering kadert binnen het strategische samenwerkingsproject met Frankrijk, het zogeheten CaMo-programma, dat eind juli opnieuw werd gelanceerd. België en Frankrijk werken hierin samen op het vlak van defensiematerieel, maar ook doctrine, opleiding, training en logistieke integratie maken deel uit van het project.

“Dit gaat veel verder dan enkel materieel aankopen,” zegt Francken. “We willen onze troepen inzetten in Europese formaties, schouder aan schouder met onze bondgenoten, met identieke uitrusting en eenzelfde manier van opereren.”

Het einddoel is om tegen 2030 twee volledig operationele artilleriebatterijen op te bouwen die voldoen aan Europese standaarden en interoperabiliteit garanderen binnen NAVO-verband.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us