De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, heeft aangekondigd dat Moskou formeel heeft voorgesteld om op 2 juni in Istanbul de tweede ronde van directe onderhandelingen met Oekraïne te houden.

Het voorstel, dat woensdag werd gemeld door het door de staat gerunde persbureau TASS, volgt op de eerste gesprekken die op 16 mei in dezelfde stad plaatsvonden.

“Met de steun van de Verenigde Staten, Saoedi-Arabië en Turkije is het mogelijk geweest om voorwaarden te scheppen voor de hervatting van directe Russisch-Oekraïense onderhandelingen,” verklaarde Lavrov in een schriftelijke verklaring.

Hij benadrukte dat de eerste ronde resulteerde in een historische gevangenenruil—1000 gevangenen werden door beide partijen vrijgelaten—en een overeenkomst om standpunten uit te werken die gericht zijn op een duurzame oplossing.

Rol van Turkije als gastheer en facilitator

Lavrov sprak zijn dank uit aan Turkije voor het bieden van de locatie en logistieke ondersteuning.

“Zoals de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan gisteren tijdens zijn bezoek aan Moskou bevestigde, wil ik onze Turkse partners nogmaals bedanken voor het bieden van een gastvrij Turks platform,” zei hij.

Volgens Turkse diplomatieke bronnen besprak de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan woensdag in een telefoongesprek met zijn Russische ambtgenoot Sergey Lavrov de laatste inspanningen om een einde te maken aan de drie jaar durende oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Memorandum als leidraad voor vredesbesprekingen

Volgens Lavrov heeft de Russische delegatie, onder leiding van presidentieel adviseur Vladimir Medinsky, al een uitgebreid memorandum opgesteld met daarin Moskou’s voorstellen om “de onderliggende oorzaken van de crisis betrouwbaar aan te pakken.”

“Onze delegatie is bereid om dit memorandum aan de Oekraïense delegatie te presenteren en de nodige toelichtingen te geven tijdens de tweede ronde in Istanbul aanstaande maandag, 2 juni,” verklaarde hij.

Lavrov riep alle partijen die “oprecht, en niet alleen in woorden, geïnteresseerd zijn in het welslagen van het vredesproces” op om de voorgestelde bijeenkomst te steunen. Woensdag had Kiev nog niet gereageerd op de uitnodiging van Rusland.