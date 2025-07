De Chinese minister van Handel en de handelscommissaris van de Europese Unie hebben een "openhartige en diepgaande" discussie gevoerd over economische en handelscoöperatie, evenals andere kwesties waar beide partijen mee te maken hebben, aldus het Chinese ministerie woensdag.

Het gesprek vond plaats enkele dagen voor de China-EU-top op donderdag in Peking, waar EU-leiders van plan zijn om China onder druk te zetten over de levering van zeldzame aardmetalen en de oorlog in Oekraïne.

De Chinese minister van Handel, Wang Wentao, en de EU-handelscommissaris, Maros Sefcovic, spraken dinsdag via een videogesprek. Tijdens dit gesprek uitte Wang ook formele bezwaren tegen de opname van twee Chinese banken op de sanctielijst van de EU tegen Rusland.

China heeft de beschuldigingen van de EU tegen de twee financiële instellingen als "ongegrond" bestempeld en verklaard dat het zich verzet tegen unilaterale sancties die geen basis hebben in het internationaal recht.

Het achttiende sanctiepakket van de Europese Unie tegen Rusland, aangenomen in juli 2025, markeerde de eerste keer dat niet-Russische financiële instellingen uit derde landen, waaronder twee regionale Chinese banken, op de zwarte lijst werden geplaatst.

De EU beschuldigde de Suifenhe Rural Commercial Bank en de Heihe Rural Commercial Bank, beide gelegen nabij de grens van China met Rusland, ervan Moskou te helpen bij het omzeilen van westerse sancties.