Het Verenigd Koninkrijk zal de Staat Palestina erkennen vóór de volgende algemene verkiezingen in 2029, aldus een minister van de regering.

Tijdens een interview met Sky News op maandag verklaarde minister van Handel en Bedrijven Jonathan Reynolds dat de regering vastbesloten is om een Palestijnse staat te erkennen.

Op de vraag of deze erkenning tijdens deze parlementaire termijn zou plaatsvinden, antwoordde Reynolds: "In deze parlementaire termijn, ja. Ik bedoel, als het de doorbraak oplevert die we nodig hebben."

"Maar vergeet niet, we kunnen dit maar één keer doen. Als we het op een symbolische manier doen die het conflict niet beëindigt, waar gaan we dan daarna naartoe?" voegde hij eraan toe.

Over de nijpende situatie in Gaza zei hij: "Het punt over de luchtleveringen is dat we niet kunnen wachten — we moeten iets doen."

"We kunnen allemaal zien dat de menselijkheid hier ernstig tekortschiet."

Volgens berichten staat de Britse premier Keir Starmer onder druk van enkele hoge regeringsleden om onmiddellijk een Palestijnse staat te erkennen.

De Commissie Buitenlandse Zaken van het parlement heeft de regering onlangs ook opgeroepen om Palestijnse staatserkenning "moedig en vastberaden" te realiseren als onderdeel van de voorbereidingen met bondgenoten voor een tweestatenoplossing voor Israëli's en Palestijnen.

Emily Thornberry, voorzitter van de commissie, verklaarde dat er "grote frustratie heerst onder veel Britten over het feit dat de regering consequent te weinig en te laat heeft gehandeld".

In een ander teken van druk op Starmer hebben meer dan 200 parlementsleden een brief ondertekend waarin zij hem oproepen om Palestijnse staatserkenning te realiseren.