In Brussel zijn twee mannen opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst in verband met een reeks aanrandingen en verkrachtingen die het afgelopen jaar plaatsvonden in het Ter Kamerenbos, vlak bij nachtclub Jeux d’Hiver. Dat heeft de Brusselse procureur des Konings Julien Moinil dinsdag bekendgemaakt.

Tussen 26 juli 2024 en 18 april 2025 werden in totaal dertien vrouwen ’s nachts in het park slachtoffer van seksueel geweld. Het ging om feiten in een bosrijke omgeving, wat het onderzoek bemoeilijkte. Dankzij DNA-onderzoek en intensief speurwerk kon het parket twee verdachten identificeren, die samen aan zeven zaken gelinkt worden. Er zou geen verband zijn tussen de mannen.

De eerste verdachte is een 32-jarige man zonder vaste verblijfplaats, bekend bij justitie voor drugsfeiten maar niet voor zedenmisdrijven. Hij werd begin juli tijdens een politiecontrole in het centrum van Brussel opgepakt en wordt verdacht van vier feiten. De tweede verdachte, een 41-jarige Brusselaar die eerder in aanraking kwam met justitie onder meer voor voyeurisme, werd op 7 augustus gearresteerd en wordt gelinkt aan drie feiten.