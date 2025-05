De Beninse regering heeft bevestigd dat op 17 april 54 soldaten zijn omgekomen bij gecoördineerde aanvallen door gewapende groepen in de noordelijke regio's van het land.

Volgens La Nouvelle Tribune betuigde regeringswoordvoerder Wilfried Leandre Houngbedji woensdag zijn medeleven aan de families van de omgekomen soldaten.

Hij verklaarde dat het aantal slachtoffers onder de rangen van de Defensie- en Veiligheidskrachten (FDS) tijdens de aanvallen niet in de honderden loopt, in tegenstelling tot informatie die op sociale media werd gedeeld.

De aanvallen waren gericht op legerposities in het drielandenpunt tussen Benin, Niger en Burkina Faso, en bij de Koudou-watervallen.

Houngbedji meldde dat acht soldaten omkwamen bij de Koudou-watervallen en 46 bij het drielandenpunt.

Hij benadrukte dat "dit de ernst van wat er is gebeurd niet vermindert."

33 aanvallers gedood

Naast de militaire verliezen meldde Houngbedji dat 33 aanvallers werden gedood in gevechten met het Beninse leger, en dat er aan beide kanten veel gewonden vielen.

Hij benadrukte de noodzaak om de operationele capaciteiten van het leger te versterken, met name op het gebied van logistiek en uitrusting, om de terreurdreiging aan te pakken.

Houngbedji wees ook op een gebrek aan samenwerking met buurlanden als een factor in het voortduren van de aanvallen.

Noord-Benin wordt geconfronteerd met toenemende aanvallen van terreurgroepen die banden hebben met al-Qaeda en Daesh, die infiltreren vanuit het naburige Burkina Faso en Niger.

In januari 2022 heeft het land bijna 3.000 soldaten ingezet om zijn grenzen te beveiligen. Later werden nog eens 5.000 troepen gestuurd om de veiligheid in het noorden te versterken.

In januari werden 28 Beninse soldaten gedood nabij de grens tussen Benin, Niger en Burkina Faso bij een aanval die ook werd opgeëist door de GSIM.