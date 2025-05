Europa's nieuwste onbemande zware draagraket steeg op tijdens een vertraagde missie om een Franse militaire observatiesatelliet in zijn eerste commercieel operationele lancering in een baan om de aarde te brengen.

De Ariane 6 raket vertrok vanaf Europa's ruimtehaven in Kourou, Frans-Guyana, om 13:24 lokale tijd (16:24 GMT), zoals te zien was op livebeelden van de webcast, na twee eerdere uitstelmomenten.

Europa's vlaggenschip voerde op 9 juli vorig jaar een gedeeltelijk succesvolle eerste testvlucht uit, waarbij een reeks tests werd uitgevoerd, maar de bovenste capsule in een baan om de aarde achterbleef na een softwarefout.

De lancering van donderdag, waarbij de CSO-3 optische en infraroodsatelliet voor het Franse luchtmachtcommando in een baan om de aarde wordt gebracht, markeert het hoogtepunt van meer dan tien jaar ontwikkeling.

Reageren op concurrentie

Sinds het pensioen van de betrouwbare Ariane 5 in 2023 heeft Europa weinig onafhankelijke toegang tot de ruimte gehad. De oorlog in Oekraïne heeft de westerse samenwerking met Russische Sojoez-raketten verbroken, en Italië's Vega C was twee jaar aan de grond tot afgelopen december.

Europese landen kwamen in 2014 overeen om de Ariane 6 te ontwikkelen als reactie op de toenemende concurrentie op de commerciële lanceermarkt, maar de komst ervan, oorspronkelijk gepland voor 2020, werd herhaaldelijk uitgesteld.

De vertragingen hebben Europa ertoe gedwongen om voor sommige lanceringen afhankelijk te zijn van SpaceX van Elon Musk.

De lancering van de militaire satelliet op donderdag, die samenvalt met een Europese top over een trans-Atlantische kloof rond Oekraïne en veiligheid na de uitstelmomenten, wordt gezien als een test voor Europa's vooruitgang richting meer autonomie in strategische sectoren.

Hoewel de raket een militaire lading vervoert, wordt de missie door Europese autoriteiten als commercieel beschouwd omdat het de eerste is die wordt uitgevoerd door exploitant Arianespace, in plaats van het Europees Ruimteagentschap dat verantwoordelijk was voor de ontwikkeling.

De Ariane 6 wordt gebouwd door ArianeGroup, een joint venture van Airbus en Safran.