Een vijf meter hoge metalen omheining snijdt dwars door de oostelijke rand van Sinjil, een Palestijnse stad in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Zware stalen poorten en wegversperringen sluiten alle toegangswegen af, op één enkele route na, die wordt bewaakt door Israëlische soldaten in wachttorens.

“Sinjil is nu een grote gevangenis,” zegt Mousa Shabaneh, 52 jaar oud en vader van zeven kinderen. Hij kijkt gelaten toe terwijl arbeiders de omheining plaatsen midden in de kwekerij aan de rand van de stad, waar hij bomen kweekte voor verkoop – zijn enige bron van inkomsten.

“Natuurlijk mogen we nu niet meer naar de kwekerij. Alle bomen die ik had, zijn verbrand en verloren gegaan,” zegt hij. “Uiteindelijk hebben ze onze broodwinning afgesneden.”

Muren en controleposten die door Israëlische troepen zijn opgetrokken, maken al lange tijd deel uit van het dagelijks leven voor de bijna drie miljoen Palestijnse inwoners van de bezette Westelijke Jordaanoever.

Maar velen zeggen nu dat een dramatische toename van dergelijke barrières sinds het begin van de oorlog van Israël tegen Gaza, steden en dorpen in een staat van permanente belegering heeft gebracht.

De omheining rond Sinjil is een bijzonder schrijnend voorbeeld van barrières die overal in het gebied zijn opgetrokken en een overweldigend kenmerk van het dagelijks leven zijn geworden. De Israëlische troepen zeggen dat ze deze hebben geplaatst om de nabijgelegen Ramallah-Nabloes-snelweg te beschermen.

Wegafsluitingen

De inwoners moeten nu door smalle, kronkelige straten lopen of rijden naar het enige toegestane toegangspunt. Sommigen steken te voet afgesloten wegen over om aan de andere kant een auto te bereiken.

Degenen die vroeger hun brood verdienden op het omliggende land, zijn feitelijk afgesneden, zegt Bahaa Foqaa, de plaatsvervangend burgemeester. Hij zegt dat de omheining 8000 inwoners heeft opgesloten binnen nauwelijks 10 hectare, waardoor ze zijn afgesneden van 2000 hectare omliggend land dat ze privé bezitten.

“Dit is het beleid dat het bezettingsleger gebruikt om mensen te intimideren en de wil van het Palestijnse volk te breken.”

Ongeveer 700.000 Israëli’s wonen nu in het gebied dat Israël in 1967 bezette. De meeste landen beschouwen dergelijke gemeenschappen als een schending van de Geneefse Conventies, die het vestigen van burgers op bezet land verbieden.

Na tientallen jaren waarin Israël mondeling steun betuigde aan het vooruitzicht van een onafhankelijke Palestijnse staat, omvat de extreemrechtse Israëlische regering nu prominente kolonisten die openlijk verkondigen dat ze de hele bezette Westelijke Jordaanoever willen annexeren.

Leven op de wegen

Israël verhoogde zijn militaire aanwezigheid in de bezette Westelijke Jordaanoever onmiddellijk na oktober 2023.

Vervolgens werden zware metalen poorten, meestal geel of oranje geverfd, door het leger geïnstalleerd en vergrendeld bij de ingangen van Palestijnse gemeenschappen, die vaak naar wegen leidden die ook door kolonisten werden gebruikt.

Het leger stelde nieuwe permanente controleposten in.

Zogenaamde vliegende controleposten, die plotseling en zonder waarschuwing worden opgezet, kwamen vaker voor.

Sana Alwan, 52, die in Sinjil woont en als personal trainer werkt, zegt dat wat ooit een korte rit naar Ramallah was, nu wel drie uur kan duren, zonder te weten hoe lang ze aan het begin van de dag bij controleposten vast zal zitten.

Haar werk is vertraagd omdat ze haar klanten niet meer kan beloven dat ze op tijd kan komen.

“De helft van ons leven brengen we op de wegen door,” zegt ze.

Verstikkende economie

Aan het begin van dit jaar werden tienduizenden inwoners van de Westelijke Jordaanoever ontheemd door een Israëlische militaire operatie in Jenin in het noorden.

Mohammad Jammous, 34, die opgroeide in Jericho en nu in Ramallah woont, zag zijn familie vroeger bijna elke week. Met de rit van een uur die nu meestal uitloopt tot meerdere uren enkele reis, zegt hij dat hij zijn familie nu meestal slechts één keer per maand kan bezoeken.

Ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit, die beperkte zelfbestuur uitoefent in de Westelijke Jordaanoever onder Israëlische bezetting, vermoeden dat de verstikkende impact op de economie en het dagelijks leven opzettelijk is.

“Ze doen er alles aan om het leven van ons volk extreem moeilijk te maken,” zei de Palestijnse premier Mohammad Mustafa vorige maand tegen verslaggevers.