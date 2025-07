De Britse punk-rapduo Bob Vylan, dat zaterdag tijdens hun optreden op het Glastonbury Music Festival het publiek leidde in kreten als “Vrij, vrij Palestina” en “Dood, dood aan de IDF”, kan mogelijk de toegang tot de VS worden ontzegd vanwege hun acties.

Volgens een hoge functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, die sprak met The Daily Wire, wordt er “al gekeken naar het intrekken” van de visa van Bob Vylan voorafgaand aan hun geplande tour door ongeveer 20 steden in de Verenigde Staten. Optredens staan gepland in verschillende grote steden, waaronder Washington, DC.

“Ter herinnering: onder de regering-Trump geeft de Amerikaanse overheid geen visa aan buitenlanders die terroristen steunen,” aldus de functionaris.

De BBC, die het festival live uitzond, liet het optreden van Bob Vylan zonder censuur zien, maar zond het optreden van de Ierse hiphopgroep Kneecap, die ook pro-Palestijnse boodschappen uitte, niet uit. Dit werd toegeschreven aan redactionele richtlijnen.

Een woordvoerder van de BBC noemde de opmerkingen tijdens het optreden van Bob Vylan “diep aanstootgevend” en verklaarde dat de omroep geen plannen heeft om het optreden beschikbaar te maken op het iPlayer-streamingplatform.

Tijdens hun optreden op het Glastonbury Music Festival riep zanger Bobby: “Vrij, vrij Palestina”, “Dood, dood aan de IDF” en zei hij: “Hell yeah, van de rivier tot de zee, Palestina moet zijn, zal zijn, inshaAllah, het zal vrij zijn.”

Na het optreden riep StopAntisemitism, een particulier gefinancierde Amerikaanse belangenorganisatie, op om de visa van Bob Vylan in te trekken voorafgaand aan hun concerten in de Verenigde Staten tijdens hun Inertia Tour. Momenteel staan er concerten gepland in meer dan een dozijn grote steden in de VS.

“Deze antisemiet moet zijn visum geweigerd of ingetrokken worden - zijn haat is hier niet welkom,” schreef StopAntisemitism op X, verwijzend naar Bobby.

Australische band steunt Britse artiesten over Palestina

Ondertussen heeft de Australische pub-rockband Amyl and the Sniffers hun steun uitgesproken voor Britse bands die pro-Palestijnse en anti-Israëlische leuzen riepen tijdens optredens op het Glastonbury Music Festival, meldde de lokale media maandag.

In scherpe kritiek op de “hysterische” reactie van de Britse media op de optredens van de Ierse band Kneecap en het punk-rapduo Bob Vylan op het festival, uitte zangeres Amy Taylor van Amyl and the Sniffers via sociale media dat er een kloof lijkt te zijn tussen de publieke opinie, regeringen en de media over dit onderwerp, meldde de lokale omroep SBS News.

Taylor's reactie volgde op haar recente opmerkingen over het gebrek aan actie van de Britse en Australische regeringen voor de Palestijnen.

Zonder Bob Vylan of Kneecap bij naam te noemen, verklaarde de Britse politie dat ze overwegen een onderzoek te starten. De leuzen werden door de Israëlische ambassade in het VK veroordeeld als “opruiende en haatdragende retoriek”, terwijl de Britse premier Keir Starmer ze bestempelde als “afschuwelijke haatspraak.”

“De Britse media is in een hysterie over Bob Vylan en Kneecap, maar artiesten het hele weekend op Glastonbury, van pop tot rock tot punk tot rap tot dj’s, spraken zich uit op het podium en er waren talloze (Palestijnse) vlaggen te zien bij elke gestreamde set,” schreef Taylor op Instagram.

“Ze proberen het te laten lijken alsof het om een paar geïsoleerde incidenten gaat en een paar ‘slechte bands’, zodat het lijkt alsof het publiek niet zo anti-genocide is als het werkelijk is, en proberen het te laten lijken alsof Bob en Kneecap uitzonderingen zijn, in plaats van dat de status quo aanzienlijk is verschoven en dat mensen bezorgd en wanhopig zijn of onze regeringen gaan luisteren.”

Eerder was Taylor een van de vele artiesten op Glastonbury die hun platform gebruikten om kritiek te uiten op de Britse en Australische regeringen over hun reactie op de behandeling van Palestijnen in Gaza.

“Als we aan Palestina denken, denken we thuis in Australië aan de inheemse bevolking daar.

We denken aan het feit dat wij als blanken de verdomde kolonisten zijn, en dat is zo walgelijk,” zei ze.

Elijah Hewson, de leadzanger van de Dublinse band Inhaler en zoon van U2-frontman Bono, en de Ierse zangeres Ciara Mary-Alice Thompson, professioneel bekend als CMAT, behoorden tot de artiesten die zich tijdens het festival over het onderwerp uitspraken.

Sinds oktober 2023 zijn minstens 56.500 Palestijnen omgekomen in de genocidale oorlog van Israël tegen de Gazastrook.

Het Israëlische leger hervatte op 18 maart de aanvallen op de Gazastrook en heeft sindsdien 6.175 mensen gedood en 21.378 anderen verwond, waarmee een staakt-het-vuren en een gevangenenruilovereenkomst die in januari van kracht werd, werd verbroken.

In november vorig jaar heeft het Internationaal Strafhof arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige minister van Defensie Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Gaza.

Israël wordt ook geconfronteerd met een genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof vanwege zijn oorlog tegen de enclave.