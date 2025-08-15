De aanwezigen lazen hardop de namen voor van 243 journalisten die in Gaza zijn omgekomen, waaronder Al Jazeera-verslaggever Anas al-Sharif. De demonstranten riepen Nederland op om een hardere houding aan te nemen tegenover Israël en drongen aan op economische, militaire en politieke sancties. De demonstratie werd afgesloten met twee minuten stilte voor de slachtoffers in Gaza.