Diplomaten en ex-ministers nemen deel aan protest tegen Israëlische genocide
15 augustus 2025

Op donderdag 14 augustus verzamelden ambtenaren en burgers, huidige en voormalige diplomaten en voormalige ministers zich voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag om te protesteren tegen de voortdurende genocide en de hongersnood in Gaza. 

De aanwezigen lazen hardop de namen voor van 243 journalisten die in Gaza zijn omgekomen, waaronder Al Jazeera-verslaggever Anas al-Sharif. De demonstranten riepen Nederland op om een hardere houding aan te nemen tegenover Israël en drongen aan op economische, militaire en politieke sancties. De demonstratie werd afgesloten met twee minuten stilte voor de slachtoffers in Gaza.

