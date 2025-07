Terwijl de politieke insiders van New York vol ongeloof de uitslagen van de Democratische voorverkiezingen bekeken, was Zohran Mamdani donderdag terug in het 36ste Assembleedistrict, dat delen van Queens in New York City omvat.

Tegen de ochtend waren de financiële zwaargewichten van de stad al bezig met het plannen van een tegenoffensief.

Volgens de New York Times kwam een groep miljardairs, hedgefonds-investeerders en invloedrijke bedrijfsleiders bijeen met burgemeester Eric Adams in Lower Manhattan om te bespreken hoe ze Mamdani's opmars konden afremmen en Adams' herverkiezingscampagne konden versterken.

Onder de aanwezigen waren miljardair Daniel S. Loeb, luchtvaartinvesteerder Rob Wiesenthal, vastgoedmakelaar Michael Lorber, crypto-ondernemer Shayne Coplan en vastgoedontwikkelaar Meyer Orbach, meldde de Times.

Een van de deelnemers beschreef de sfeer als "urgent", waarbij de aanwezigen reclamecampagnes en juridische stappen overwogen om Mamdani te stoppen.

“Deze verkiezing is een keuze tussen een kandidaat met een blauwe boordenbaan en een kandidaat met een zilveren lepel”, zei Adams. “Een keuze tussen vuile vingernagels en gemanicuurde nagels.”

Miljardairs smeden complot

Eerder had Loeb, een langdurige bondgenoot van Adams, zijn bezorgdheid geuit op sociale media en geschreven: "Het is officieel een hete communistische zomer."

De onrust over Mamdani's beleid, waaronder voorstellen voor hogere belastingen voor de rijken, huurbevriezingen en door de stad gerunde supermarkten, heeft Wall Street en de rijke klasse in NYC nerveus gemaakt.

Scott Rechler, CEO van RXR, vertelde de Times dat hij Adams zou steunen als de race zou neerkomen op de socialistische uitdager en de door schandalen geteisterde zittende burgemeester.

"Je wilt leiderschap dat spreekt voor wat New York is," zei Rechler.

"Het is de hoofdstad van het kapitalisme."

Hedgefonds-miljardair Bill Ackman schreef op X dat hij elke mogelijke juridische weg onderzoekt om Mamdani uit het stadhuis te houden.

"Er zijn honderden miljoenen dollars beschikbaar om een tegenstander van Mamdani te steunen die direct kunnen worden ingezet (geloof me, ik zit in de tekstgroepen en WhatsApp-chats) zodat een sterke alternatieve kandidaat geen tijd hoeft te verspillen aan fondsenwerving," merkte hij op.

Supermarktmagnaat John Catsimatidis, gevraagd in zijn radioshow naar het vooruitzicht van een burgemeester die huurbevriezingen en door de stad gerunde supermarkten steunt, waarschuwde dat hij zijn Gristedes-winkels mogelijk zou verkopen of franchisen in plaats van ze te blijven beheren onder Mamdani.

Sommige van de prominentste industriële kopstukken, zoals Reed Hastings, Barry Diller, Alice Walton, Ken Griffin, William Lauder en Steven Roth, hebben naar verluidt soortgelijke zorgen geuit tijdens recente donateursgesprekken, volgens mensen die bekend zijn met die gesprekken.

Gezamenlijk vertegenwoordigen ze een oorlogskas die veel groter is dan wat een kandidaat in New York via publieke fondsen kan inzamelen.

Het kamp van Mamdani stelt dat de tegenreactie alleen maar benadrukt hoe sterk de race is veranderd.

“Ze zijn bang voor ons plan om hen iets meer belasting te laten betalen om een agenda te financieren die de kosten verlaagt en de levenskwaliteit voor iedereen verhoogt”, zei campagnewoordvoerder Andrew Epstein in een interview.

Mamdani, geboren uit Zuid-Aziatische ouders en opgegroeid in New York, organiseerde eerst huurders die met uitzetting werden geconfronteerd en hielp bij het leiden van stakingen van rideshare-chauffeurs.

Tijdens bijeenkomsten herinnert hij kiezers eraan dat veel gezinnen nu het grootste deel van hun inkomen besteden aan huisvesting en dat de levensverwachting kan variëren naargelang de afstand tot de dichtstbijzijnde metrohalte.

Hij onderstreept die statistieken met selfies en grappen in vloeiend Engels, Urdu en Swahili, een stijl die zijn toespraken op straathoeken tot virale clips heeft gemaakt.

Zijn volgende hindernis is de algemene verkiezing, waar hij te maken kan krijgen met een druk veld: onder andere Adams, die zich als onafhankelijke kandidaat heeft gesteld, en Curtis Sliwa, de oprichter van de Republikeinse Guardian Angels. Cuomo, gekwetst door het verlies van dinsdag, moet nog beslissen of hij zelf een onafhankelijke kandidatuur zal stellen.

Sleepboot die een oceaanstomer voorttrekt

Negatieve advertenties zijn al in de maak, bevestigden verschillende adviseurs.

Een strateeg die voor Adams heeft gewerkt, voorspelde dat de barrage "harder zal zijn dan alles wat we tegen AOC zagen," verwijzend naar de race van 2018 die congreslid Joe Crowley ten val bracht.

De online tegenreactie is met het uur lelijker geworden.

Burgerrechtenwaarnemers zeggen dat honderden islamofobe berichten X overspoelden binnen een dag na Mamdani's overwinning, waarbij sommigen zijn opkomst vergeleken met de aanslagen van 9/11.

Aanvallen op Mamdani zijn alleen maar toegenomen, maar hij is eraan gewend.

"Ik krijg berichten waarin staat dat de enige goede moslim een dode moslim is. Ik krijg bedreigingen tegen mijn leven, tegen de mensen van wie ik houd," zei Mamdani vorige week, zijn stem trillend van emotie.

De campagneassistenten van de kandidaat benadrukken dat de kritiek zijn vastberadenheid alleen maar heeft versterkt. De campagne meldt duizenden huis-aan-huisbezoeken en een gemiddelde donatie die ruim onder de drie cijfers ligt, cijfers die de Campaign Finance Board van de stad deze zomer zal verifiëren.

Ervaren campagnevoerders vergelijken de strijd met een sleepboot die een oceaanstomer voorttrekt.

Mamdani bereidt zich nu voor om de gemiddelde New Yorker te overtuigen: winkeliers die nerveus zijn over misdaad, gepensioneerden die zich zorgen maken over hun pensioenen, en een perskorps dat altijd op zoek is naar schandalen, terwijl hij het opneemt tegen tegenstanders die worden gefinancierd door fortuinen die het budget van een klein land zouden kunnen dekken.

Aan de overkant van de East River bereiden Mamdani's supporters — een mix van jonge jongens en meisjes, ervaren organisatoren, vrijwilligers die voor het eerst meedoen, en trouwe borough-aanhangers — zich stilletjes voor op de lange adem. Ondanks de spectaculaire overwinning in de voorverkiezingen deze week, beseffen de jongeren en de arbeidersklasse in New York City hoe groot de uitdaging is die voor hen ligt: hun kandidaat, een 33-jarige donkere, moslim democratisch socialist, staat op het punt om het op te nemen tegen een van de meest diepgewortelde machtsstructuren in de Amerikaanse binnenlandse politiek.

Mamdani heeft een boodschap voor hen: "Hoop, in deze stad, is rechtvaardig. Dit is het begin van iets nieuws."