Kabul staat op de rand van een ramp. Een recent rapport van Mercy Corps schetst een somber beeld: de Afghaanse hoofdstad zou binnen vijf jaar de eerste moderne stad kunnen worden die volledig zonder water komt te zitten.

De website van Mercy Corps omschrijft zichzelf als een “wereldwijde humanitaire organisatie” die zich inzet om mensen in crisissituaties te helpen bij het opbouwen van “veilige, rechtvaardige en welvarende gemeenschappen”.

Wat is er aan de hand?

De grondwaterniveaus in de stad zijn in het afgelopen decennium met wel 30 meter gedaald, waardoor mensen steeds dieper moeten graven.

Kabul pompt jaarlijks 44 miljoen kubieke meter meer water op dan de natuur kan aanvullen. Als dit zo doorgaat, kunnen de aquifers die het grootste deel van het water van de stad leveren tegen 2030 uitgeput raken, wat de verplaatsing van drie miljoen mensen zou betekenen.

Bijna de helft van alle boorgaten in Kabul is al droog. Meer dan 120.000 boorputten zijn zonder regelgeving gegraven, en veel fabrieken en kassen blijven grondwater oppompen zonder enige controle op de limieten.

Bewoners graven nu dieper dan ooit, met sommige putten die tot wel 300 meter diep gaan — bijna de lengte van de Eiffeltoren.

Meer dan de helft van de huishoudens gaf aan dat ze hun boorputten minstens één keer in de vijf jaar opnieuw moesten boren, en sommigen zelfs tot vijf keer.

Het beschikbare water is vaak onveilig; tot 80 procent van het grondwater in de stad is vervuild met rioolwater en chemicaliën zoals arseen en nitraten.

In veel delen van Kabul stroomt onbehandeld afvalwater van toiletten en fabrieken rechtstreeks de grond in of open kanalen, wat de watervoorziening verder vervuilt. Lokale bewoners melden vaak dat het water slecht ruikt, vreemd smaakt of ziekten veroorzaakt.

Waarom is dit belangrijk?

Vandaag de dag is slechts 20 procent van de huizen in Kabul aangesloten op waterleidingen.

Kabul was het epicentrum van de door de VS-geleide coalitietroepen, die Afghanistan twee decennia lang bezetten. Honderden miljarden dollars werden uitgegeven om de Taliban te verslaan, die nu aan de macht zijn.

Het rapport is een bewijs van de corruptie die de door het Westen gesteunde regeringen in Kabul teisterde.

Een project van de Wereldbank ter waarde van $ 40 miljoen in 2006 had als doel om tegen 2010 de helft van de stad aan te sluiten op waterleidingen, maar dat doel werd nooit bereikt.

De meeste mensen zijn nu afhankelijk van boorputten of kopen water van particuliere leveranciers. Sommige gezinnen besteden tot 30 procent van hun inkomen alleen aan water.

In het district Khair Khana zijn de kosten van water voor veel huishoudens zelfs hoger dan die van voedsel. Watertankwagens rekenen tot $ 5 per kubieke meter, wat 12 keer meer is dan de historische prijs.

De crisis is niet alleen ecologisch, maar ook humanitair, economisch en politiek. Het gebrek aan water heeft al geleid tot de sluiting van enkele scholen en gezondheidsklinieken.

Oogsten mislukken door toenemende verzilting en dalende grondwaterstanden. De tarweprijzen zijn sinds 2021 met 40 procent gestegen, en tot 500.000 banen in de landbouwsector lopen gevaar.

Veel gezinnen raken in de schulden alleen al om water te kunnen kopen.

Achtergrondinformatie

Kabul is bijna volledig afhankelijk van smeltende sneeuw uit het Hindu Kush-gebergte om in de waterbehoefte te voorzien. Maar de klimaatcrisis heeft sinds 2014 geleid tot 20 procent minder sneeuwval, en kortere winters zorgen voor minder sneeuwopbouw.

In de winter van 2023-2024 ontving het land slechts ongeveer de helft van de normale regenval.

De laatste droogte, die duurde van 2021 tot 2024, trof meer dan 11 miljoen mensen.

Overheidscontrole is zwak. Regels rond het boren van putten zijn onduidelijk en worden zelden gehandhaafd.

Sommige boorbedrijven opereren zonder vergunningen, terwijl anderen aangeven dat het eenvoudig is om goedkeuringen snel te krijgen als men connecties heeft binnen de overheid.

Ondertussen is veel van de waterinfrastructuur in de stad kapot of onvolledig. Een grote waterzuiveringsinstallatie in Baghrami, gebouwd met steun van de VS, heeft nooit op volle capaciteit gewerkt.

Een kleiner project in het district Surobi, voltooid in 2024, levert nu echter schoon water aan meer dan 1200 huishoudens, wat aantoont dat kleinschalige, gemeenschapsgerichte oplossingen kunnen werken.

Maar dat is niet alles.

De wortels van de watercrisis in Kabul gaan verder dan droogtes en geografie; ze liggen ook in decennia van slechte planning en mislukte internationale hulp.

Experts zeggen dat de internationale aanwezigheid in Afghanistan na 2001 miljarden dollars binnenbracht, maar dat slechts een klein deel daarvan werd geïnvesteerd in duurzame waterinfrastructuur. Veel van de hulp ging naar tijdelijke of gefragmenteerde inspanningen die de complexe behoeften van de watersystemen in Kabul negeerden.

Bovendien bleek uit een rapport uit 2020 van de Amerikaanse Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction dat ongeveer $ 19 miljard — bijna een derde van alle wederopbouwhulp — verloren ging door fraude, verspilling of misbruik, wat de mislukkingen van eerdere ontwikkelingsstrategieën verder onderstreept.

Wat staat er te gebeuren?

Grotere projecten staan stil. De lang uitgestelde Shahtoot-dam zou water kunnen leveren aan twee miljoen inwoners, maar mist nog steeds financiering en stuit op politieke obstakels met buurland Pakistan.

Een voorgestelde pijpleiding vanuit de Panjshir-rivier zou de afhankelijkheid van grondwater in de stad kunnen verminderen, maar wacht op goedkeuring en investeringen van de overheid.

Internationale hulpbezuinigingen hebben de situatie verergerd. Sinds de Taliban in 2021 weer aan de macht kwamen, is bijna $ 3 miljard aan financiering voor water en sanitaire voorzieningen (WASH) bevroren.

Meer dan 50 humanitaire organisaties hebben hun activiteiten in het land moeten verminderen of stopzetten. Een belangrijk coördinatieplatform genaamd ReportHub is opgeschort vanwege een gebrek aan financiering.

Zonder dringende actie stevent Kabul af op een “ongekende humanitaire ramp”, waarschuwt het rapport van Mercy Corps.