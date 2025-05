Turkije zal doorgaan met het uitbreiden van investeringen en handelsbetrekkingen met Oezbekistan, aldus de Turkse vicepremier Cevdet Yilmaz.

“Op dit moment hebben we bijna 1.900 Turkse bedrijven in Oezbekistan. Hun totale investering heeft $5,6 miljard bereikt. Ze bieden werkgelegenheid aan duizenden mensen, exporteren en dragen bij aan de staatskas via belastingen. We hopen dat dit aantal zal toenemen,” zei Yilmaz tijdens het Turkije-Oezbekistan Business Forum in Tasjkent op donderdag.

Hij benadrukte de diepe historische en culturele banden tussen de twee landen en zei dat de bruggen van broederschap, gebouwd door hun voorouders langs de Zijderoute, zijn uitgegroeid tot stevige fundamenten in de moderne tijd.

Yilmaz verklaarde dat de oprechte en op vertrouwen gebaseerde relatie tussen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Oezbeekse president Shavkat Mirziyoyev cruciaal is geweest voor het bevorderen van bilaterale samenwerking. Deze relatie biedt een sterke basis voor samenwerking onder hun leiderschap.

Hij gaf aan dat de 8e Termijn Gemengde Economische Commissie (JEC) succesvol was afgerond en dat de genomen beslissingen betrekking hebben op zowel publieke instellingen als de private sector. Hij voegde eraan toe dat de Preferentiële Handelsregeling zal worden uitgebreid om het aantal goederen dat onder de regeling valt te vergroten en de handelsomvang te verhogen.

Yilmaz zei ook dat ze van plan zijn om het bilaterale en transit-wegvervoer te verbeteren zonder dat er vergunningen nodig zijn. Hij benadrukte dat het harmoniseren van bureaucratische en fysieke infrastructuur en het verlagen van kosten de concurrentiekracht van de private sector zal vergroten.

Hij benadrukte dat de strategische samenwerking tussen Turkije en Oezbekistan niet beperkt moet blijven tot industrie en landbouw, maar ook moet worden uitgebreid naar het opzetten van meer uitgebreide partnerschappen in toerisme. Hij merkte op dat Turkije wereldwijd op de vierde plaats staat in toerisme en gaf aan bereid te zijn om expertise op dit gebied te delen.

Yilmaz benadrukte dat gezondheidszorg, landbouw en voedsel belangrijke gebieden zijn voor samenwerking tussen Turkije en Oezbekistan. Hij merkte op dat hoewel de handel $3 miljard heeft bereikt, dit nog steeds achterblijft bij het potentieel, met een doelstelling van $5 miljard die door de leiders is vastgesteld.

De vicepremier voegde eraan toe dat de private sector en bedrijven deze groei zullen stimuleren, terwijl de overheid een ondersteunende omgeving zal creëren om eerst $5 miljard te bereiken en uiteindelijk $10 miljard.