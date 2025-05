De Indiase premier Narendra Modi's Bharatiya Janata Party (BJP) heeft voor het eerst in bijna drie decennia de macht heroverd in de parlementsverkiezingen van Delhi, door de regerende Aam Aadmi Party in de hoofdstad te verslaan.

De verkiezingen vonden plaats op woensdag, waarbij miljoenen mensen hun stem uitbrachten in de verkiezingen voor de wetgevende macht van Delhi, een stad met ongeveer 33 miljoen inwoners.

Uit de eerste resultaten bleek dat de BJP 46 van de 70 zetels in de Delhi-vergadering had gewonnen en op koers lag om nog twee zetels te veroveren. De Aam Aadmi Party behaalde 21 zetels en was op weg een andere te behalen, volgens gegevens van de Indiase Kiescommissie op zaterdagavond.

Delhi wordt momenteel geregeerd door de Aam Aadmi Party, die in 2015 voor het eerst aan de macht kwam en hoopte op een derde opeenvolgende termijn, gesteund door haar welzijnsprogramma's. Bij de verkiezingen van 2020 won de partij 62 zetels.

De belangrijkste oppositiepartij van India, het Congres, wist geen enkele zetel te winnen.

'Overweldigend en historisch'

Naar aanleiding van de overwinning van de BJP zei Modi: “Ontwikkeling wint, goed bestuur zegeviert.”

“Het is onze garantie dat we geen middel onbeproefd zullen laten om Delhi te ontwikkelen, de algemene levenskwaliteit van de mensen te verbeteren en ervoor te zorgen dat Delhi een prominente rol speelt in de opbouw van een Viksit Bharat,” schreef hij op X, waarbij hij de overwinning “overweldigend en historisch” noemde.

“Viksit Bharat” is het plan van de regering om India tegen het jaar 2047 te transformeren tot een ontwikkeld land.

De minister-president van Delhi, Atishi Marlena, verklaarde dat de partij het mandaat van het volk van Delhi accepteert.

“Dit is een tijd van strijd en onze strijd tegen de dictatuur en het hooliganisme van de BJP zal doorgaan,” zei ze na het verlies van haar partij.

Tijdens de campagne beschuldigde de aftredende regeringspartij de Indiase Kiescommissie ervan de “misstanden” van de Bharatiya Janata Party te beschermen, een beschuldiging die door de kiescommissie werd ontkend.