De VN heeft India en Pakistan opgeroepen om "maximale terughoudendheid" te betrachten na een dodelijke aanval in door India bestuurd Kasjmir, waarbij 26 mensen omkwamen.

VN-woordvoerder Stephane Dujarric verklaarde donderdag dat secretaris-generaal Antonio Guterres "in de afgelopen 24 uur geen direct contact heeft gehad" met deze regeringen, maar dat hij "de situatie zeer nauwlettend en met grote bezorgdheid volgt."

"We waren zeer duidelijk in onze veroordeling van de terreuraanslag die op de 22ste plaatsvond in Jammu en Kasjmir, waarbij een groot aantal burgers omkwam," zei Dujarric tijdens een persconferentie. Hij riep beide regeringen op om "maximale terughoudendheid te betrachten en ervoor te zorgen dat de situatie en de ontwikkelingen die we hebben gezien niet verder verslechteren."

"Wij geloven dat alle kwesties tussen Pakistan en India vreedzaam kunnen en moeten worden opgelost door middel van zinvolle wederzijdse betrokkenheid," voegde hij eraan toe.

Het incident schokte en verontwaardigde de Indiase bevolking, wat leidde tot oproepen tot actie tegen hun aartsvijand, Pakistan. India, dat meer dan 500.000 troepen in de regio heeft gestationeerd, verklaarde dat de aanval "grensoverschrijdende" banden met Pakistan had, zonder publiekelijk bewijs te leveren om die bewering te ondersteunen.

Pakistan ontkende enige betrokkenheid bij de aanval. Een schimmige groep genaamd The Resistance Front heeft naar verluidt de verantwoordelijkheid opgeëist, volgens een niet-geverifieerde claim die door enkele Indiase media, dicht bij de regerende Bharatiya Janata-partij, werd geciteerd.

VS 'houdt situatie nauwlettend in de gaten'

De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Tammy Bruce, herhaalde dat president Donald Trump solidair is met India en alle vormen van terrorisme veroordeelt.

"President Trump en minister Rubio hebben duidelijk gemaakt dat de VS achter India staat en alle vormen van terrorisme krachtig veroordeelt. We bidden voor de levens van de slachtoffers en voor het herstel van de gewonden, en roepen op om de daders van deze gruwelijke daad ter verantwoording te roepen," zei Bruce.

Op de vraag of de VS diplomatie gebruikt om de spanningen tussen Pakistan en India te verminderen, antwoordde Bruce: "Het is een snel veranderende situatie, en we houden het nauwlettend in de gaten, zoals u zich kunt voorstellen. En we nemen op dit moment uiteraard geen standpunt in over de status van Kasjmir of Jammu. Dat is echt alles wat ik vandaag kan zeggen."

Protesten in Pakistan

Ondertussen gingen honderden Pakistani donderdag de straat op in protesten doorheen het hele land, waaronder in door Pakistan bestuurd Kasjmir, om te protesteren tegen Indiase dreigementen.

"Als India oorlog wil voeren, laat ze dan openlijk naar voren komen," zei zakenman Ajmal Baloch tegen persbureau AFP tijdens een protest georganiseerd door een religieuze partij, waaraan ongeveer 700 mensen deelnamen in Lahore, waar de belangrijkste grensovergang met India is gevestigd.

India heeft aangekondigd het Indus-waterverdrag, dat essentieel water tussen de twee buren verdeelt, op te schorten, hoewel het geen grote middelen heeft om de stroom van de rivier naar Pakistan stroomafwaarts te beperken.

"Water is ons recht en, zo God het wil, zullen we het terugwinnen, zelfs als dat betekent via oorlog. We zullen niet terugdeinzen," zei de 25-jarige Muhammad Owais.