Een beperkt aantal door de VN gesteunde bakkerijen heeft donderdag de activiteiten in het zuiden van Gaza hervat, na de binnenkomst van kleine zendingen bloem in de door Israël geblokkeerde enclave.

De VN waarschuwt echter dat de 100 vrachtwagens die door Israël zijn toegelaten "bij lange na niet genoeg" zijn om de bevolking te voeden.

"Het is belangrijk om te onderstrepen dat de beperkte hulpgoederen die eindelijk Kerem Shalom binnenkomen bij lange na niet genoeg zijn om te voorzien in de enorme behoeften in Gaza. Er moet veel, veel meer hulp binnenkomen", zei VN-woordvoerder Stéphane Dujarric woensdagavond.

De VN zegt dat Gaza minstens 500 hulpvrachtwagens per dag nodig heeft - met voedsel, medische voorraden en andere essentiële hulpgoederen - samen met 50 brandstoftrucks om de verergerende humanitaire crisis aan te pakken die veroorzaakt wordt door de sluiting van de grensovergangen.

"Dit is veel te weinig. Kinderen hebben dringend behoefte aan voedsel, water en bescherming", zei UNICEF donderdag, eraan toevoegend dat slechts 508 pallets met levensreddende voedingsvoorraden de opslagplaats in Gaza hebben bereikt.