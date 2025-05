Turkije werkt samen met regionale partners aan lopende onderhandelingen over het gebruik en de ontwikkeling van aardgas bronnen in de Zwarte Zee, te midden van toenemende geopolitieke en economische interesse in de Midden-Corridor transportroute, aldus de voorzitter van de Organisatie voor Economische Samenwerking in de Zwarte Zee (BSEC).

Deze opmerkingen werden gemaakt tijdens het 8e Internationale Blue Black Sea Congres, georganiseerd door de Marmara Universiteit in Istanbul op 8 en 9 mei, met als thema 'Conflictbeheersing, Duurzaamheid en Ontwikkeling'. Het evenement bracht academici, functionarissen, NGO's en vertegenwoordigers uit de private sector samen om te discussiëren over energie, connectiviteit, milieu duurzaamheid en regionale veiligheid.

Lazar Comanescu, secretaris-generaal van de in Istanbul gevestigde BSEC, verklaarde dat Turkije de afgelopen drie decennia een belangrijke drijvende kracht is geweest achter de initiatieven van de organisatie, waaronder energie-infrastructuur, wegprojecten en regionale samenwerking.

Hij benadrukte dat de relevantie van de regio alleen maar is toegenomen ondanks de voortdurende instabiliteit, met name door de oorlog in Oekraïne, die nu zijn derde jaar ingaat.

“Turkije blijft waardevolle bijdragen leveren aan de doelstellingen van de organisatie ondanks de uitdagingen,” zei Comanescu. “Dit wordt door alle lidstaten erkend en gewaardeerd.”

Hij benadrukte dat de Zwarte Zee een strategisch economisch knooppunt is dat Europa, Azië en het Midden-Oosten met elkaar verbindt, en dat de onderlinge afhankelijkheid tussen de landen in de regio steeds belangrijker zal worden.

Midden-Corridor ‘kan niet functioneren zonder Zwarte Zee’

Comanescu verklaarde dat de regio Azië-Stille Oceaan de 'motor' van de wereldeconomie is geworden en dat er nieuwe initiatieven worden genomen om de connectiviteit tussen Europa en Azië te versterken via groene en schone energieroutes die door Azerbeidzjan, Georgië, Roemenië en Hongarije lopen.

“Zonder de Zwarte Zee kan de Midden-Corridor niet functioneren,” zei hij. “Turkije speelt hier een actieve rol.”

Hij koppelde deze strategische inspanning aan bredere mondiale dynamieken en verklaarde dat handelsprotectionisme is toegenomen sinds de Amerikaanse president Donald Trump aantrad, wat de noodzaak benadrukt van veerkrachtigere mondiale partnerschappen. “Protectionisme betekent isolatie, en isolatie belemmert vooruitgang,” zei hij.

“Wat nu belangrijk is, is het opbouwen van veerkrachtige onderlinge afhankelijkheden,” voegde Comanescu eraan toe.

Hij verklaarde dat de BSEC-regio, bestaande uit 13 landen met een gezamenlijke bevolking van ongeveer 350 miljoen, een belangrijke economische zone vertegenwoordigt met onbenut potentieel.

“Hoe beter de samenwerking in de regio, hoe groter de voordelen voor de lidstaten,” zei hij.