Israëlische troepen vernietigen het enige nierdialyse centrum in Gaza

Israëlische strijdkrachten vernietigen Gaza's enige nierdialyse faciliteit met graafmachines. Het Noura al Kaabi dialysecentrum in Beit Lahiya was de enige gespecialiseerde faciliteit in zijn soort in de belegerde Palestijnse enclave.