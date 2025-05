Islamofobe aanvallen in Australië hebben een "crisisniveau" bereikt, met incidenten van misbruik tegen moslims die in de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld zijn, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

De incidenten werden gemeld tussen januari 2023 en november 2024, volgens een nieuw rapport van het Islamophobia Register of Australia, samengesteld door onderzoekers van de universiteiten Monash en Deakin.

Volgens het rapport waren moslimvrouwen en -meisjes het doelwit in 60 procent van de fysieke aanvallen, 79 procent van de verbale aanvallen en alle spuugincidenten, die bijna allemaal door mannen werden gepleegd.

In totaal schatte het rapport dat er 309 persoonlijke incidenten plaatsvonden.

‘Probleem kan niet worden genegeerd’

De onderzoekers die bij de studie betrokken waren, analyseerden gegevens van honderden meldingen aan het Islamophobia Register of Australia, naast 18.000 berichten op sociale media die in dezelfde periode op X werden gedeeld.

Een kwart van alle geregistreerde incidenten in het onderzoek betrof misbruik tegen mensen die zichtbaar pro-Palestijnse sentimenten vertegenwoordigden na de aanval van 7 oktober 2023 door de Palestijnse verzetsgroep Hamas op Israël.

Nora Amath, uitvoerend directeur van het Islamophobia Register of Australia, verklaarde dat de gegevens aantonen dat de kwestie niet door de autoriteiten kan worden genegeerd.

"Het bewijs is onweerlegbaar. Islamofobie is niet alleen echt, maar heeft een crisisniveau bereikt in Australië," zei ze in een verklaring.